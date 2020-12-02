陸設「30天離婚冷靜期」2021年上路　上海率先公布流程

▲大陸民法典2021年上路，新設離婚冷靜期。(示意圖／視覺中國CFP）



記者陳政錄／綜合報導

中國大陸《民法典》將於2021年元旦正式施行，為應對其中如「離婚冷靜期」等爭議條款，上海市民政局率先於12月1日，通報《民法典》實施的準備情況，包括離婚登記流程的修改，未來只要在法定30天的「冷靜期」內，任一方不願離婚，均可到民政機關撤回申請。

根據上海市民政部公布的實施流程，未來辦理離婚登記的流程變成，夫妻雙方首先要向婚姻登記機關遞交離婚登記申請，接著等待三十天，在三十天內任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚登記申請。

▲法國和美國加州等，也都有離婚冷靜期相關規範，但有民眾認為，離婚有，結婚也應該要有。(圖／視覺中國CFP）

之後，如果三十天內，雙方都沒有到民政局撤回離婚登記申請，在接下來的下一個三十天內，雙方要共同親自到婚姻登記機關申請離婚證。

在第二個三十天內，若雙方沒有親自到婚姻登記機關申請的，即視為撤回離婚登記申請；而雙方共同到婚姻登記機關申請發給離婚證的，經審查，由婚姻登記機關予以登記，發給離婚證。

為適應新規上路，上海擬將該程序融合進「一網通辦」的範圍，讓市民可在線上預約。官方指出，為弘揚社會主義核心價值觀，促進婚姻家庭和諧穩定，傳承好家訓好家風，擴大婚姻家庭文化覆蓋面，《民法典》正式實施日，還將同時上線家譜家訓服務平台。

據了解，編纂《民法典》是中共十八屆四中全會提出的立法任務，內容涉及1200多條條文，等於把大陸過往《民法通則》、《民法總則》、《合同法》、《物權法》等重新理順的大工程，這部法典不只被稱為大陸的社會生活百科全書，也將為民商法重新打下基礎。

今年5月28日，大陸全國人大會議召開期間，正式表決通過新《民法典》，訂於2021年1月1日起正式上路。另對於外界關注的家庭暴力問題，大陸官方解釋，可向法院起訴離婚，不適用離婚30天冷靜期規範。

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