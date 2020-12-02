國中妹訂60元便當　老闆卻裝「便祕菜色」！同行看傻：有生命危險

▲天兵便當店，拿小雞塊當配菜！（圖／翻攝爆怨2公社）



網搜小組／劉維榛報導

「看了真的大笑！」一名媽咪透露，某天晚上收到女兒的訊息，結果一看是便當的照片，只見雞腿便當的配菜，是3個小雞塊，讓原PO疑惑不已。原來這是女兒晚自習的便當，同班同學也都拿到一模一樣的菜色，讓原PO笑壞直呼「這是雞腿小雞塊便當嗎？」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》傻眼表示，周一（30）日晚上，就讀國中的女兒正在學校晚自習，學校有幫訂便當，結果餐盒一打開，孩子當場驚呆，接著哭笑不得拍下菜色要跟原PO分享。

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奇葩照片曝光，只見裝配菜的格子，老闆竟只拿3個小雞塊來取代，另有雞腿主菜與白飯，讓原PO不禁笑虧，菜色是店家包好的，並非女兒自己挑選的，「真的大笑，雞腿小雞塊便當嗎？」

▲網笑問，老闆累了嗎？（圖／翻攝爆怨2公社）



爆笑文章曝光後，網友也噴笑，「便秘套餐」、「沒比我的慘，我叫我哥買排骨便當，回來便當打開只有排骨跟白飯，連配菜都沒有」、「親子炸雞飯」、「完全沒營養的便當...而且都是油炸物，但小孩一定很喜歡」、「我家開自助餐，我包這個出去，恐怕有生命危險」、「重點要多少錢」。

事後原PO補充解釋，女兒下課回家後，表示便當價格60元，而且同學們也拿到同樣配菜，紛紛以為拿錯了，老師還一度不相信。由於便當實在太經典，女兒還苦中作樂，拍照附圖傳給親友們看，「大家還以為抓來的網路爆笑圖！」