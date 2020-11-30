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公司訂1615個便當！結帳耍賴：「三分之一沒吃」不能算錢

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▲▼公司訂1615份盒飯不願付全款。（圖／翻攝自微博）

▲公司訂1615份盒飯不願付全款。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一陳姓女子在杭州經營一家餐廳，近日，她與當地一家公司簽署了一份供應1615份便當的合約，共計29605元人民幣（約新台幣12.8萬元）。把便當送達之後，該公司竟不願支付全款，給出的理由竟是，「訂的便當有三分之一沒吃完，沒吃的不能算錢，要按實際使用量來結算。」

據《看看新聞》報導，在10月中旬，杭州某公司的相關負責人與陳女接洽，該公司在10月29日、30日兩天舉行大會，需要該餐廳提供1615份便當，共計29605元。雙方核對好細節之後，簽下了一份合約。

而在陳女的餐廳按照協定規定的內容，按時、按量提供便當之後，雙方在結帳的時候，卻發生了爭執。

根據陳女提供的聊天紀錄中發現，在陳女列出所有的花銷清單之後，該接頭負責人卻認為用餐數量不對，他們並沒有吃這麼多。

陳女稱，合約裡寫明，餐廳按照該公司的要求，提供了多少份便當就結算多少錢。但是現在該公司卻反悔說，以公司人員吃了多少份為准，也就是說雖然他們要求提供了那麼多份便當，但是並沒有吃下這麼多，也就需要按照實際的食用量來結算。

▲▼公司訂1615份盒飯不願付全款。（圖／翻攝自微博）

▲陳女提供的聊天紀錄。（圖／翻攝自微博）

這讓陳女十分的無語，她認為雙方既然已經簽訂了合約，就應該按照約定。事發後，該公司一名謝姓經理竟然回應，「之前面對面溝通時，對方答應可以按使用量來結算，所以現在只認識字是嗎，面對面溝通的不算數麼？」

而謝經理稱，之前口頭已經就此事協商好的，是按照實際的使用量來結算，現在陳女卻將所有口頭約定都推翻了。

而陳女表示，自己之前確實有這樣說過，但是是在簽完合約之後，合約內並沒有同意這項要求。

目前雙方還未就此事達成一致，不過都表示會盡力協商，找到一個比較好的解決方案。但如果協商不成，陳女將會走法律途徑解決。

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