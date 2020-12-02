盜賣上億珠寶賴給疫情　尚囍夫婦起訴「請求重判不可易科」

▲尚囍珠寶負責人夫妻因盜賣客戶上億元珠寶遭起訴。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

尚囍珠寶負責人李罄靈和丈夫邱馗鈞，從2019年7月起，因業績下滑周轉不靈，偷把客戶寄賣的總價上億元珠寶、鑽石拿去典當換現，直到今年4月間出現跳票，客戶發現豬寶流當拿不回來提告，李、邱卻躲到台中藏起來被檢警拘捕到案，台北地檢署2日依業務侵占、詐欺等罪嫌起訴，並請求法院從重量刑、不可易科罰金，一定要讓夫妻倆去關。

今年6月間，多名印度籍珠寶商在內，多組客戶提告指控，他們多年來都會把珠寶、鑽石放在尚囍珠寶寄賣，幾年前開始，發現都被負責人李罄靈、邱馗鈞拿去典當，客戶追討的話，李、邱都會開票償還，或者乾脆把當票拿給客戶，要客戶自己去當舖贖回，事後再補差額。

▲尚囍珠寶從2019年開始到賣珠寶，卻辯稱因新冠疫情關係業績下滑才出此下策。（示意圖／Pixabay）

檢警調查發現，李、邱2人至少從2019年起，就會用挖東牆補西牆的方式，偷偷典當客戶珠寶，用來支付先前積欠客戶的款項，有時周轉不靈，還會讓珠寶、鑽石流當，使客戶損失慘重，從2020年4月出現跳票後，李、邱2人跑到台中租屋躲債，被拘提到案才供稱，因新冠肺炎疫情影響業績，才典當客戶珠寶，但強調都是已經買斷的珠寶，否認侵占。

不過檢察官根據夫妻倆和客戶之間，幾乎都只簽了「保管」、「寄賣」單據，只有少數是交易收據，且在與客戶的對話訊息中，有不少關於「可以拿幾個大一點的(珠寶)借我去香港嗎？」「賣掉的嗎？我們跟你買好嗎？」可見夫妻倆原本就是接受寄賣，而非買斷關係，因此依業務侵占、詐欺等罪起訴。

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