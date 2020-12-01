MC姊捲跨國詐欺！曝關鍵人物　《華人星光大道》重量級暖心歌手

▲MC姊陳佳君因為借帳戶給友人使用，捲入跨國愛情詐騙案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

網紅MC姊陳佳君日前被多名女網友指控，涉嫌跨國愛情詐騙，MC姊和李姓女子因提供帳戶供匯款，被依詐欺罪嫌移送後，2人都供出，帳戶借給華人星光大道第2屆選拔歌手，馬來西亞籍許艾文，MC姊還說，因為許曾陪她到大馬旅遊散心，所以十分信任許，沒想到因此捲入詐騙，北檢檢察官1日偵結，處分不起訴MC姊和李女。

許艾文畢業於馬來西亞藝術學院音樂系，2012年來台參加華人星光大道2選拔賽，「重量級」的渾厚高亢嗓音深獲評審喜愛，最後因積分排序同名，在PK戰敗北，取得第8名成績。

據了解，許艾文在台期間居住在新北市，自己或靠著同鄉介紹不少台灣朋友，返國後，她向這些朋友們表示，需要在台經營網拍、代購，但是因為國籍關係，需要借用台灣帳戶才能和消費者交易，其中MC姊因為在人生失意喪志的時候，遇到許艾文陪著在馬來西亞旅遊散心，欣然答應出借帳戶。

▲馬來西亞籍許艾文涉嫌詐騙正由檢警偵辦中。（圖／翻攝華人星光大道臉書專頁）

在2019年1月間到2020年初，不少台灣女網友遇到跨國戀愛詐騙集團，有人被自稱土耳其籍的工程師借錢周轉，還有人接到外籍男友通知，行李在海關被查扣，需要匯錢繳罰金才能取貨，事後女網友發現受騙報警，一查轉帳戶頭竟是MC姊和另名李姓女子所有。

MC姊出庭喊冤外，李女也向檢察官說，當初是把帳戶借給馬來西亞籍大學同學的朋友許艾文，由於MC姊和李女互不認識，卻同樣都說出帳戶出借給許艾文，台北地檢署調查後，認為MC姊和李女可能真的不知情，處分2人不起訴，另外移請新北地檢署追查許艾文涉嫌詐騙情節。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

豪門前夫控「丟iPhone」妨害名譽 美女醫曝烏龍提告「因這事」

粉絲追星追到家？女自稱臨演2度潛入男星住處梯間 檢：強制就醫

饒河夜市「地產王」孽子爭產 「肉魯啊」爆母頭失心跳弟救遭斷臂