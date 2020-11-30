伊朗核武之父遭暗殺　印度媒體：效法以色列成立「暗殺部隊」

▲伊朗核子科學家遭到暗殺後，讓印度開始思考是否應仿效以色列成立暗殺部隊。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

被稱為伊朗「核武之父」的科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh），27日遭到暗殺身亡，雖然目前還有相關單位承認行刺，但包括伊朗關沒在內的各方都認為以色列行刺的可能性最大。印度對此則表示，應該效法以色列成立類似情報特務局「摩薩德」（Mossad）的暗殺部隊。

印度媒體印度國防新聞（indian Defense News）報導，以色列的暗殺部隊一直是個令人欽佩的傳奇，雖然經常遭受到人權組織的譴責，但是也有不少人認為，遭到意識形態非常惡意的敵人包圍的情況下，採用這樣的方式是合理的。

報導指出，曾經對訪問前情報局長，印度作為一個民主國家，是否已經準備好了對全民公開海外秘密情報部門，甚至是海外秘密作戰小隊的存在。對此該名情報局長僅笑說，「我該休息了」。

▲中印情勢緊張，可能是印度想要成立暗殺部隊的理由之一。（圖／達志影像／美聯社）



報導中強調，成立暗殺部隊可達到的重要目的包括，可以在使敵方在衝突發生之前產生「自我懷疑」而士氣低落，所以包括以色列、美國、俄羅斯的敵對國家，經常會採取三思而後行的行為模式，使間諜機構達到最大的宣傳目的。

其次是孤獨、危險的特務生活，因為他們高度的勇氣與犧牲，可以激發好幾代人的民主主義，使年輕人了解到民主和自由的珍貴。

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