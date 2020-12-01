豪門前夫控「丟iPhone」妨害名譽　美女醫曝烏龍提告「因這事」

記者劉昌松／台北報導

曾嫁入豪門的眼科女醫黃宥嘉近年常上電視談論婆媳相處，也多次與前夫訴訟登上新聞版面，還因此爆料前夫「堂堂陳由豪家族成員的人訂婚沒有準備聘禮？」如今她因在電視節目上分享，前夫送iPhone禮物時，是用丟的，被前夫控告妨害名譽，黃今天出庭前再自曝，可能因為她提出剩餘財產分配訴訟，引來前夫烏龍提告惡搞。

▲眼科醫師黃宥嘉被前夫控告妨害名譽，到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松攝）

黃宥嘉與豪門夫家相處不睦，離婚收場後，2019年控告前夫陳文彥涉嫌侵占大量財物珠寶，男方當時辯稱珠寶是結婚時借給黃女使用，並非贈與，士林地檢署以全案屬民事糾紛等理由處分不起訴後，黃在臉書吐槽「堂堂陳由豪家族成員的人訂婚沒有準備聘禮？」讓前夫家世背景曝光。

2018年2月間，黃宥嘉在《新聞挖挖挖》節目上，分享和前夫交往時，收受禮物的過程，當時前夫從駕駛座上，把iPhone的盒子丟過來(副駕駛座)，黃因此被前夫控告妨害名譽，12月1日下午到台北地檢署出庭前受訪強調，她在節目中有幫前夫緩頰，因為他在開車的駕駛位置上不方便，其他來賓也緩頰，可能男人害羞、耍帥，沒有要妨害名譽的意思。

▲前夫陳文彥以公文信封遮臉離開台北地檢署 。（圖／記者劉昌松攝）

黃宥嘉猜測，挨告可能是因為「5月30日，提出剩餘財產分配官司之後，前夫家的人很針對我，來告我這種很烏龍的事件」，黃並搭上單親媽媽殺害1對子女遭判死新聞話題，指出「單親媽媽的壓力，大家都沒有看到，還要照顧小孩，還要被前夫惡搞來跑法院，還要工作，很艱辛，希望社會大眾可以給單親媽媽更多支持，我們會好好努力下去。」至於本案提告的前夫陳文彥，庭訊後見媒體上前採訪，立刻拿出公文信封遮臉，不發一語離開拒回應。

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