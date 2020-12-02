家庭重擔一肩扛…護理師遭酒駕男撞命危！母淚曝：念書時1天打3份工

▲▼台南鐘姓護理師遭酒駕無照男撞命危，鐘母心痛表示，女兒很孝順。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市一名21歲鐘姓女護理師1日下班後騎車返家，凌晨1時40分行經安南區慶和路二段與長和路一段時，遭20歲無照又酒駕的溫姓男子當場撞上，送醫搶救10分鐘後恢復呼吸心跳，但由於傷勢嚴重，目前人仍在加護病房觀察中。鐘母淚曝，由於家境因素，女兒求學時還曾一次打3份工作。

據了解，鐘家經濟狀況並不好，鐘父擔任道士，有肝硬化疾病，不能過度勞累，大女兒因孕期不穩等因素暫停工作，小兒子則是跟著父親當學徒，也沒什麼收入。鐘家原先有低收入戶資格，而後因鐘女2019年9月從護專畢業，有固定收入後，低收資格被取消，家中的重擔頓時落在了鐘母及鐘女身上，但鐘母因脊椎疾病因素，只好暫停工作，原定8日要開刀治療，不料，鐘女卻遭遇車禍，手術計畫只得暫緩。

鐘母心碎表示，身為家中重要經濟支柱的鐘女很孝順，一直以來都過得非常辛苦，念護專期間還曾一次打3份工，半工半讀完成學業，不僅沒向家裡伸手，有餘錢還會買東西給弟弟，姊弟倆感情很好，家裡人到現在也還不敢把鐘女車禍的事情告訴弟弟。

鐘家如今面臨巨額醫療費用，市議員林燕祝2日上午到醫院致贈慰問金時表示，已請市政府社會局開立愛心專戶，讓社會各界愛心善款能進到專戶，減輕鐘女、鐘母的醫療費用負擔，並且將請相關單位重新審核鐘家的低收資格。

▲20歲溫男無照又酒駕，將剛下班的鐘女撞成重傷。（圖／民眾提供、記者林悅翻攝）

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代收日期：2020年12月2日至2021年2月2日

匯款時務請註明：指定「1201鐘姓特境家戶案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」

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