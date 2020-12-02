副教授偷吃已婚護理師　「車上瘋狂KISS聲」軍官夫崩潰求償百萬

▲副教授與已婚護理師兩人偷情地點在車上，2人對話極少，人夫聽接吻聲崩潰。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃宥寧／台中報導

一名人夫指控，擔任護理師的老婆2017年報名就讀私立科技大學護理系進修部二年制技術學院，因而結識副教授，沒想到兩人從隔年開始交往，更於今年2月時在車上親熱，甚至從行車紀錄器聽到副教授對老婆說，「爸爸好想你、你要小聲點，我要幹你」，人夫不甘老婆偷吃，憤而提告求償100萬元。

擔任軍官的阿祥（化名）從2月發現老婆與副教授有染，老婆小菲（化名）坦承確實有牽手，但沒有出軌外遇，兩人於3月簽下切結書，表示「一、不會再與副教授阿剛（化名）連絡見面，及與他人間存有逾越結交普通朋友等等一般社交行為之不正常往來之言行舉止；二、不會再對這個家庭成員有欺騙及隱瞞之情形，會秉持忠貞和誠信原則相處。」

阿祥雖然簽下切結書，仍對於行車紀錄器錄下的內容感到莫大痛苦，認為老婆竟然從台中到斗六與副教授見面，甚至在車上親吻多次，認為為人師表的阿剛怎麼能對自己學生做出這種事情，於是對妻子與副教授求償100萬元。

法官從行車紀錄器以及雙方簽下的切結書，足以證明小菲與阿剛已經嚴重破壞配偶間互守誠實義務，審酌雙方學經歷及身分地位均不低，認為給付阿祥精神撫慰金30萬元為適當。

全台必吃buffet之一

牛排、壽司、冰淇淋吃到爽

空間挑高寬敞舒適

19歲正妹收3萬被包養...不想「履約」頻出招 糖爹硬上輸掉全家

與兒子畫畫老師擁胸親吻 人夫辯「有交往沒相姦」...正宮爆氣求償

