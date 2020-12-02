遭肉羹店老闆性侵！她痛醒睜眼還被問：爽喜歡嗎？崩潰抱女友痛哭

▲▼新莊肉羹店老闆性侵同志女員工，還辯稱雙方是一夜情，遭加重判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay，下同）

記者戴若涵／台北報導

新北市新莊一名肉羹店老闆上班時間逼女員工「喝酒聊心理學」，還趁對方酒醉時性侵。一審認為，老闆明知女員工為同性戀竟仍逞一己私慾性侵對方，又不悔過，還說雙方是一夜情，決定判刑3年8月，二審則指出，老闆犯後態度不佳，決定加重判刑，改判3年10月有期徒刑，可上訴。

判決指出，肉羹店老闆阿義（化名）2018年2月8日聘僱小君（化名），工作內容為備料、盛裝物品、洗碗等，上班期間小君曾透露自己是同性戀。小君女友某次到店裡接小君下班時，察覺阿義都「不太講話、怪怪的」，隨即建議弟弟也到肉羹店工讀，順便照顧小君。不料，2018年3月4日小君女友的弟弟才剛上班1、2個小時，便被支離現場。

這天阿義不斷喝酒，傍晚4、5點時就要求小君收店，並以要教小君「滷爌肉」為由叫她上樓，但一上樓卻逼她喝啤酒，遭拒後又說要「聊心理學」。小君拗不過只好坐在床上邊喝酒、邊聽老闆講心理學，由於健康因素她2罐左右啤酒下肚就醉了。

阿義見狀認為有機可乘，隨即脫光衣服性侵對方。小君感受到下體疼痛，睜眼見自己的衣物竟被老闆脫掉，對方還全裸壓在她身上，問「爽、喜歡嗎？」，嚇得她直喊，「走開，到旁邊去」，但仍遭性侵得逞。小君事後與女友逛夜市時，終於忍不住將事情全盤托出，和女友抱成一團大哭，並報警處理。

雖然阿義辯稱，他與小君是兩情相悅、一夜情，但新北法院勘驗各項事證後，不採信阿義的說詞，認為阿義明知小君是同性戀，不喜歡男生，竟然還性侵對方，造成小君身心受創，犯後又振振有詞，說雙方是一夜情，不真心反省自己的過錯，天理難容。

法院最後依照強制性交罪判他有期徒刑3年8月。案經上訴，高等法院2日認為他犯後飾詞狡辯，態度不佳，決定加重判刑，改判阿義有期徒刑3年10月。全案仍可上訴。

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