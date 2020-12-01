妻喊「媳婦女兒不一樣」！嗆婆婆：別希望我對妳多好…帶小孩回娘家

▲▼人妻對婆家有敵意，還曾嗆婆婆「不要希望我會對妳多好」。（示意圖／CFP視覺中國，下同）

記者戴若涵／台北報導

桃園一名人妻產女後，不僅交代月子中心的人不可讓夫家人探視孩子，還在返回夫家時嗆聲婆婆，「媳婦女兒不一樣」、「不要希望我會對妳多好」接著將孩子帶走，就連丈夫也只能到她娘家探視女兒，人妻之後又在沒有跟丈夫商量的情況下辭掉工作。最後人夫心寒提出離婚訴訟，人妻也反指控公婆干涉婚姻，丈夫事事仰賴父母。法院一二審皆判准離婚，可上訴。

人夫主張，婚後夫妻倆住在夫家，妻子懷孕期間請安胎假在家休息，但每天上午8點就騎車回娘家，到了晚上8點半才回夫家，坐月子期間還交代月子中心，不可以讓夫家人探視小孩，就連隔著玻璃也不可以。從月子中心返家不到10天，又嗆母親，「媳婦與女兒不一樣，不要想媳婦會像女兒一樣待妳」，接著收拾行李帶孩子回娘家長住。

人夫表示，妻子切斷父母跟孫女相處的機會，就連他都得到妻子娘家才能見到女兒，事隔半年多後，妻子才同意假日帶著小孩回夫家見見長輩，他為了維繫婚姻，希望時間能化解妻子與父母間的問題，決定在妻子娘家附近置產，沒想到妻子竟在沒有與他商量的情況下辭掉工作，家中所有開銷、房貸頓時落在他一人身上，最後只好將房子賣掉。而妻子仍是為了回夫家的事情，屢屢與他爭吵，還揚言要把二寶拿掉，分居4年7個月後，他心寒提離婚。

對此，人妻則稱，是女兒出生後沒有人協助照顧，她才會將孩子帶回娘家，且懷二寶時，因為有子宮外孕的徵兆，她請求丈夫陪同產檢，孰料對方不但拒絕，還提出墮胎的要求，遭拒後丈夫直接搬離家中，留她自己照顧孩子、面對孕期不適，她要求老公回家卻遭拒絕，又拒絕負擔家中開銷，反指控公婆強勢介入婚姻，甚至不准她踏入家門，而丈夫則是事事仰賴父母決策照料，無法獨立，甚至威脅她要把孩子給公婆撫養，不然就不回家同居。

婆婆出庭時證稱，媳婦不放心將小孩給她帶，雙方發生口角不歡而散，媳婦帶著孩子搬回娘家，事後更嗆聲，「女兒、媳婦不一樣，不要希望我會對妳多好」，之後就分居了，對此，媳婦則是不否認。

高等法院勘驗各項事證後認為，媳婦與公婆相處有嚴重隔閡，無法自然互動，與丈夫沒取得共識就離家，自此夫妻倆時常為了帶孩子回公婆家屢起爭執，人妻也沒有否認買房、離職等事情。夫妻倆為了親屬相處、家庭經濟分擔等爭執頻繁，也沒有夫妻間的交流、互動，人夫對改善2人婚姻關係的態度也呈現消極狀態，判准離婚，2個孩子權利義務的行使或負擔則由父母共同擔任，但人妻為主要照顧者。全案仍可上訴。

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