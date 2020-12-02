護理師重創昏迷！家境困難　母憂醫藥費「拿自己開刀錢救愛女」

▲台南1名鐘姓護理師遭酒駕撞成重傷，醫院表示將盡全力協助，請鐘母可以放心。（圖／記者林悅翻攝）

記者徐愷昕／台南報導

台南市一名21歲鐘姓女護理師凌晨下班騎車回家途中，遭20歲無照溫姓男子酒駕撞成重傷，目前仍在醫院救治中。據了解，鐘女的媽媽原訂8日要開刀，不過昨（1）日一接到女兒車禍噩耗，便立即推掉手術，將自己原先的醫療費挪用出來救女兒。而安南醫院在得知狀況後表示，因鐘女是在自己所任職的醫院治療，所以院方會協助吸收部分費用，以減輕家屬負擔。

市議員林燕祝指出，鐘女家庭原本是低收入戶，但自鐘女2019年畢業，9月開始進入安南醫院工作後，家中低收入戶資格即取消，由於鐘女的姊姊目前待產中，暫時停下工作，鐘女發生車禍，家中頓時失去經濟支柱；另鐘母其實患有脊椎疾病，好不容易在女婿支援下8日決定開刀，怎料1日卻傳來女兒車禍消息，面對龐大的醫療費，鐘母也推掉了手術，把這筆錢投入其中，只希望能喚醒重傷的寶貝女兒。

不過安南醫院表示，第一時間得知鍾女狀況後，便馬上派人前往鐘女家關心慰問，強調絕對會盡全力協助，請鐘母可以放心。而據了解，鐘女因顱內出血情況緊急，仍處昏迷狀態，目前在加護病房採用自費約10萬元的低溫療法治療中。

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