奧萬大翻車1死！兒認屍心碎…小舅子曝：他擔心小女孩暈車才換座位

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

南投縣仁愛鄉11月30日中午12時36分左右發生一起嚴重車禍！一輛要到奧萬大賞楓的遊覽車，行經親愛村大安路1.5公里處時卻發生翻覆意外，釀成1死、5重傷、15輕傷。死者小舅子表示，當時姊夫原本坐在前座，是擔心車內另名小女孩暈車，才會主動換位置，孰料卻遇上死劫。

▲奧萬大死者小舅子、兒子1日赴南投殯儀館認屍。（圖／記者白珈陽攝）

回顧事發經過，這部遊覽車是從高雄出發、由忘憂草旅行社舉行的奧萬大一日遊活動，與高統遊覽車公司合作，該團共計21人，包括1名司機、1名導遊、19名旅客，11月30日中午一行人在清境農場享用午餐後，要轉往奧萬大賞楓。司機表示，當事下坡遇上煞車不靈才會釀禍；但高統急撇清，強調11月10日才保養完車輛，應該是路面濕滑、不平等問題造成。

▲南投奧萬大遊覽車翻覆釀1死、20輕重傷。（圖／民眾提供）

這起事故造成一名57歲黃姓男子當場拋飛車外身亡，黃男的張姓妻子則是重傷，被送往醫院救治時，還頻頻詢問友人、醫護，「我老公人在哪」，目前仍在加護病房治療中。

黃姓死者的小舅子指出，姊夫當時原本坐在前座，因擔心一名坐在後座的小女孩暈車，才會主動與對方換位置，沒想到卻遇上了死劫。黃男兒子1日上午在舅舅的陪同下，前往南投殯儀館認屍，走出停屍間時眼眶泛紅，令人鼻酸。

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