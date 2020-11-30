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粉絲追星追到家？女自稱臨演2度潛入男星住處梯間　檢：強制就醫

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▲吳姓女子自稱臨時演員，2度侵入周姓歌手居住的大廈樓梯間被逮後，檢察官下令強制戒護就醫。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北吳姓女子本月2度潛入大安區某公寓大廈樓梯間，住戶發現後報警，並聯名控告吳女涉嫌侵入住宅，辦案人員赫然發現周姓知名歌手也是該公寓大廈住戶，懷疑吳女潛入住宅原因不單純，但吳女語無倫次地堅稱，她是臨時演員，奉派到該處找人，且一定要見到「那個人」才能說要幹嘛，檢察官訊問後，命令戒護吳女強制就醫評估是否需住院治療。

據了解，周姓歌手出身演藝世家，10年前出道時演過偶像劇，出過專輯、EP，近年獨立創作饒舌歌曲，用實力證明自己不只是星二代，而他所居住的大廈，在11月22日首次遭陌生人闖入，當時有住戶發現吳女躲藏在樓梯間，立即將吳女請出大門，之後幾天，吳女仍被目擊在附近閒晃。

自殺,跳樓,樓梯,樓梯間,憂鬱,壓力（圖／取自pixabay）

▲吳女第2度潛入樓梯間，讓住戶忍無可忍，聯名提告。（示意圖／取自pixabay）

11月28日，吳女不知用什麼方式，又溜進大廈樓梯間，這次住戶發現後，直接報警，吳女被以現行犯身分逮捕，各樓層住戶們聯名控告侵入住宅罪，但吳女應訊時，拒絕說出自己住在哪裡，對於無故闖入他人住宅一事，僅不斷重複表示，自己是臨時演員，獲得指示，被派到該處要找人，但是要找誰，找到人要做什麼，都拒絕透露，且堅持見到「那個人」才能說。

由於吳女應訊時語無倫次，精神狀態不佳，台北地檢署檢察官訊後諭令強制送往松德醫院接受評估精神狀況是否須留置觀察或治療，而吳女在轄區警方戒護送上救護車時，仍不斷責怪警察亂抓人，聲稱自己才是受害人。

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