　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

潑豬內臟鬧上國際　呂秀蓮拋6改革：廢不分區、院長不由總統欽點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委潑豬內臟抗議，民進黨立委王美惠空手接大腸還奮勇反擊，被選民大讚女戰神。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

朝野日前為了萊豬議題在立法院爆發衝突，國民黨立委在議場內潑豬內臟的畫面、消息登上數家外國媒體的版面，英國媒體BBC報導更稱「台灣立法院爆發衝突並不罕見，在某程度上已惡名昭彰」。對此，前副總統呂秀蓮1日在臉書發表千字文，大談立法院陋習，並提出6項改革方向，包括立法院長應由區域立委當選後再由全院立委選舉產生、廢除不分區立委、女性保障制度要廢除等。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲因萊豬進口問題，朝野爆發衝突。（圖／記者李毓康攝，下同）

「立法院，還不該改造嗎？」呂秀蓮在臉書表示，上月28日，國民黨立委為阻止行政院長蘇貞昌上台作施政報告，居然從菜市場搜購許多豬的內臟，一桶桶朝向蘇揆發言台傾倒，瞬間綠營女立委衝到行政院長蘇貞昌左右護駕，她們「本能反應」，順手將傾倒過來的豬心、肺、肝及大小豬腸反扔回去，而蘇貞昌躲在娘子軍背後喃喃唸稿4分鐘，立法院長游錫堃宣布開始總質詢，只見議場上朝野扭打，而紅色地毯則五臟六腑散落一地，臭氣熏鼻。

呂秀蓮指出，這個台灣司空見慣的立院丑劇，立即躍登國際媒體，華盛頓郵報一語中的「台灣的立法委員必須不斷上演打鬥鬧劇，藉此向選民展現自己有種」，當天晚上台灣電視政論節目果真在「稱讚」某一新科女立委「最帶種」，是國會女戰神，下屆穩當選，極具誘導性。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

「立法院是競技場嗎？還是拳擊擂台？這回更像屠宰場。」呂秀蓮提到，自己一生當過「101次」的立委，3年專職外交委員會，1996年1月18日是當屆最後一次院會，依慣例已確定不再尋求連任的立委，每人有3分鐘時間發表告別感言，她大膽批判立法院是「政治馬戲班、媒體金舞台、權力競技場、利益分贓所、正義焚化爐」，原以為會被全場噓聲，沒想到卻獲得滿堂喝采，藍綠同仁還爭相跟她握手道別，她就此告別立法院，卻一直期待哪一個政黨、哪一個有權力者，可以帶動國會改革。

「轉眼24年已過，我們的立法院有改變，但有改善嗎？」呂秀蓮說，有改變，因為立法院長不只由國民黨的劉松藩換成王金平，而且由國民黨換成民進黨，上屆是蘇嘉全，這屆游錫堃，但共通點是，不分區立委實施後，立法院院長根本不必競選，全由政黨不分區立委產生，而不分區立委的提名，尤其排名先後完全由黨主席，其實是執政黨的總統事先就欽定。

呂秀蓮認為，國會是監督行政部門的最高國家機關，憲法第63條規定「立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權」，既然立法院長是由總統事先欽定的，如何期待立法院長能超越政黨，公正無私領導立法院、監督政府？

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

呂秀蓮提到，立委是多麼崇高、重要、專業的公職，誰有資格？通觀公職人員選罷法規定，只要不是現役軍人或役男，不是軍校學生，沒有觸犯內亂、外患、貪污等罪，又沒有受禁治產宣告，也沒有被褫奪公權而年滿23歲以上的公民，都可以參選立法委員，當然參選是一回事，當選又是另外一回事，至於立委候選人的學經歷及品德能力完全沒規定。

呂秀蓮也提及，立委除由各縣市選區投票選出之外，還有「不分區立委」，根據憲法增修條文第4條規定，立法院從第7屆開始，立委總數113人，任期4年，其中34人是由「全國不分區」及「僑居國外國民」選出，而政黨不分區立委是由獲得百分之五以上政黨選票的政黨，依得票比例從不分區提名名單中選出，更有趣的是，「各政黨當選名單中婦女不得低於二分之一」。

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

呂秀蓮說，換句話說，不分區立委必須先入黨，經政黨提名、排名後，再看投票結果該政黨得票率有無超過5%，如超過還得視政黨得票率的比例，決定排到第幾名的參選人當選，因此，想當不分區立委的，不必經營地方，只需經營跟政黨 – 政黨主席的關係就好，學經歷及有無問政經歷及能力並非必要，黨主席考慮的是私人利益或因知名度高，有利政黨吸票更重要。

呂秀蓮舉例，本屆立委有部分來自小黨提名的不分區，可能因為某一事故成為新聞人物，也可能因為上一代與黨內派系或黨主席有特別交情，總之，極少因學有專精，或有德有能而被提名，本屆立委更多女性，有一些優秀、專業又認真，但也不乏年輕、有姿色、好製造花邊新聞以加深選民印象，就數字上看，台灣女性國會議員已高達41.6%，但其中有18位，其實是靠「不分區立委二分之一必須提名女性」的規定而當選。

▲▼台灣立法院遭國民黨立委潑灑豬內臟，引起各韓媒關注。（圖／路透社）

▲台灣立法院遭國民黨立委潑灑豬內臟，引起各韓媒關注。（圖／路透社）

呂秀蓮說道，2005年末代國民大會完成修憲工程時，婦運團體強硬通過此條文，「本人作為女性主義先導者，深不以為然」，真平等是立足點的平等，性別不平等不會因為把不公不義翻轉給另外一性就解決，用一個假平等來炮製另一個不平等，是偽善，是開時代倒車，應該廢除。

呂秀蓮總結，立法院若要改造，一定要大刀闊斧檢討，至少包括：一、立法院長應該由區域立委當選後，再由全院立委選舉產生；二、不分區立委應該廢除，一律參加區域競選，公平產生；三、女性保障制度要廢除，改以「各種選舉任一性別不得少於三分之一」規定；四、立法院議事規則應重新檢討，以有效監督政府；五、加強立法委員自律機制，約束立委對外言行舉止；六、媒體應嚴格公正監督立法委員，不要偏袒特定政黨或特定立委。

至於含萊克多巴胺的豬或牛進口問題，為何藍綠執政時就支持，在野就反對？呂秀蓮說，因為立法院慣於胡鬧一場就了事，真正問題迴避掉，立委不必認真「問政」，只要懂得「作秀」就能搏版面，搶選票，前不久監察委員不就是因為在野黨胡鬧一場，就保送過關了嗎？過年時吃進含瘦肉精的牛或豬，「要怪，就要怪我們有一個胡鬧、不負責任的立法院！」

ET快訊
獨／看蔡依林演唱會！口罩男「原價讓票」　2女進場悲劇了
微博瘋傳賣淫日記始祖是她！酸嫖客「抽抽十來下」：不用10分鐘
快訊／羅志祥豪宅偷蓋游泳池確定是違建　30天內要拆掉
六合夜市辦桌變「試喝一小杯」被罵翻　陳其邁開鍘處長遭拔官
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文認同英國首相「綠色經濟計畫」：盼支持台灣參加UNFCCC大會

蘇貞昌：國民黨開放進口萊牛8年　台灣人越吃越多也沒出事

外交部：向美採購防衛武器是跨黨派共識　問題根源是對岸

台灣留學生被註記「中國的一省」　吳釗燮呼籲挪威：儘速更正錯誤

快訊／羅志祥「內湖豪宅偷蓋游泳池」確定違建　限期30天內拆除

蘇貞昌笑問「你去屏東看哪家豬農？」　蔣萬安反擊公布下鄉影片

六合夜市辦桌變「試喝一小杯」被罵翻　陳其邁開鍘！處長遭拔官

蘇震清宣布絕食捍衛清白　妻子廖靖汝哽咽：對蔡英文司改還有期待

國民黨控黨團大會「被監控」　徐國勇：警察躲雨

潑豬內臟鬧上國際　呂秀蓮拋6改革：廢不分區、院長不由總統欽點

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

吃屎哥公寓被炸爛...房內成焦黑　怒開直播：沒天理！才出租3千塊

車停慢車道男渾身酒氣躺駕駛座　警包庇酒駕跳針問：有看到他開？

吳宗憲想到小鬼「心痛下起相思雨」　翻出《玩很大》影片「最後定格」：很難受

原住民神級組曲！台東人一定會　圍在一塊唱：下雨天是個喝酒天

蔡英文認同英國首相「綠色經濟計畫」：盼支持台灣參加UNFCCC大會

蘇貞昌：國民黨開放進口萊牛8年　台灣人越吃越多也沒出事

外交部：向美採購防衛武器是跨黨派共識　問題根源是對岸

台灣留學生被註記「中國的一省」　吳釗燮呼籲挪威：儘速更正錯誤

快訊／羅志祥「內湖豪宅偷蓋游泳池」確定違建　限期30天內拆除

蘇貞昌笑問「你去屏東看哪家豬農？」　蔣萬安反擊公布下鄉影片

六合夜市辦桌變「試喝一小杯」被罵翻　陳其邁開鍘！處長遭拔官

蘇震清宣布絕食捍衛清白　妻子廖靖汝哽咽：對蔡英文司改還有期待

國民黨控黨團大會「被監控」　徐國勇：警察躲雨

潑豬內臟鬧上國際　呂秀蓮拋6改革：廢不分區、院長不由總統欽點

蔡英文認同英國首相「綠色經濟計畫」：盼支持台灣參加UNFCCC大會

女兒貼文盼媒體「政治正確」　中正一分局長：再一次就不要叫我爸

婆家租房！懷孕8月「趴地清蟑螂蛋」　她崩潰見木乃伊屍：求離婚

TOYOTA Sienna預售不到一星期接單破250張　200萬神車還是搶破頭

川普選後民調直落！拜登狂漲至55％　主因全在「共和黨」

文山、中正區「交界這一塊」門牌不同！他讚CP值卻超高：根本同區

妻喊「媳婦女兒不一樣」！嗆婆婆：別希望我對妳多好…帶小孩回娘家

蘇貞昌：國民黨開放進口萊牛8年　台灣人越吃越多也沒出事

小資女婚禮省錢祭妙招！辦「攝影大賽」賺婚紗照　網曝後果超可怕

北韓駭客竊新冠疫苗！專家解釋「3大致命原因」：若染疫恐招滅國

政治熱門新聞

台灣會踏上哪國後塵？網秒選這國

羅志祥「內湖豪宅偷蓋游泳池」確定違建

六合夜市辦桌變試喝　經發局處長遭拔官

勞動基金虧749億！國民黨FB轟民進黨

羅志祥內湖2.6億豪宅爆「偷蓋泳池」　建管處：必要時強制拆除

林為洲爆黨團大會遭行政院警官隊監視

中正一分局長女兒：請秉持政治正確

陳其邁上任百日　綠85分

羅志祥被爆偷蓋游泳池　北市回應了

政院花公帑攻擊在野黨　蘇貞昌道歉了

中天關定了？陳耀祥透露CH52最新動向

豬內臟第二彈？綠委排班守議場

國民黨下一步潑豬糞？　林為洲回應了

幕後／假帳號攻擊民眾黨　柯文哲親留言怒嗆「很討厭你這種蟑螂」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

少女胃痛急診　醫進房下令脫內衣聽診

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

埔里12年一次建醮吃素7天　連鎖鍋貼店賣葷食竟被公審

女大生賣淫得愛滋　全校男生嚇壞驗血

網紅可樂不是哈士奇心肌梗塞離世

羅志祥內湖5億豪宅「偷蓋空中極樂游泳池」！

後悔住游泳池樓下！過來人淚曝「買房3地雷」

表弟不念書卻迷電玩　她拿鎚子砸爛Xbox！

薄紗舞孃台上熱舞擠胸！跳一半遭連轟3槍

更多

最夯影音

更多
蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」
蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面