潑豬內臟鬧上國際　呂秀蓮拋6改革：廢不分區、院長不由總統欽點

▲國民黨立委潑豬內臟抗議，民進黨立委王美惠空手接大腸還奮勇反擊，被選民大讚女戰神。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

朝野日前為了萊豬議題在立法院爆發衝突，國民黨立委在議場內潑豬內臟的畫面、消息登上數家外國媒體的版面，英國媒體BBC報導更稱「台灣立法院爆發衝突並不罕見，在某程度上已惡名昭彰」。對此，前副總統呂秀蓮1日在臉書發表千字文，大談立法院陋習，並提出6項改革方向，包括立法院長應由區域立委當選後再由全院立委選舉產生、廢除不分區立委、女性保障制度要廢除等。

▲因萊豬進口問題，朝野爆發衝突。（圖／記者李毓康攝，下同）

「立法院，還不該改造嗎？」呂秀蓮在臉書表示，上月28日，國民黨立委為阻止行政院長蘇貞昌上台作施政報告，居然從菜市場搜購許多豬的內臟，一桶桶朝向蘇揆發言台傾倒，瞬間綠營女立委衝到行政院長蘇貞昌左右護駕，她們「本能反應」，順手將傾倒過來的豬心、肺、肝及大小豬腸反扔回去，而蘇貞昌躲在娘子軍背後喃喃唸稿4分鐘，立法院長游錫堃宣布開始總質詢，只見議場上朝野扭打，而紅色地毯則五臟六腑散落一地，臭氣熏鼻。

呂秀蓮指出，這個台灣司空見慣的立院丑劇，立即躍登國際媒體，華盛頓郵報一語中的「台灣的立法委員必須不斷上演打鬥鬧劇，藉此向選民展現自己有種」，當天晚上台灣電視政論節目果真在「稱讚」某一新科女立委「最帶種」，是國會女戰神，下屆穩當選，極具誘導性。

「立法院是競技場嗎？還是拳擊擂台？這回更像屠宰場。」呂秀蓮提到，自己一生當過「101次」的立委，3年專職外交委員會，1996年1月18日是當屆最後一次院會，依慣例已確定不再尋求連任的立委，每人有3分鐘時間發表告別感言，她大膽批判立法院是「政治馬戲班、媒體金舞台、權力競技場、利益分贓所、正義焚化爐」，原以為會被全場噓聲，沒想到卻獲得滿堂喝采，藍綠同仁還爭相跟她握手道別，她就此告別立法院，卻一直期待哪一個政黨、哪一個有權力者，可以帶動國會改革。

「轉眼24年已過，我們的立法院有改變，但有改善嗎？」呂秀蓮說，有改變，因為立法院長不只由國民黨的劉松藩換成王金平，而且由國民黨換成民進黨，上屆是蘇嘉全，這屆游錫堃，但共通點是，不分區立委實施後，立法院院長根本不必競選，全由政黨不分區立委產生，而不分區立委的提名，尤其排名先後完全由黨主席，其實是執政黨的總統事先就欽定。

呂秀蓮認為，國會是監督行政部門的最高國家機關，憲法第63條規定「立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權」，既然立法院長是由總統事先欽定的，如何期待立法院長能超越政黨，公正無私領導立法院、監督政府？

呂秀蓮提到，立委是多麼崇高、重要、專業的公職，誰有資格？通觀公職人員選罷法規定，只要不是現役軍人或役男，不是軍校學生，沒有觸犯內亂、外患、貪污等罪，又沒有受禁治產宣告，也沒有被褫奪公權而年滿23歲以上的公民，都可以參選立法委員，當然參選是一回事，當選又是另外一回事，至於立委候選人的學經歷及品德能力完全沒規定。

呂秀蓮也提及，立委除由各縣市選區投票選出之外，還有「不分區立委」，根據憲法增修條文第4條規定，立法院從第7屆開始，立委總數113人，任期4年，其中34人是由「全國不分區」及「僑居國外國民」選出，而政黨不分區立委是由獲得百分之五以上政黨選票的政黨，依得票比例從不分區提名名單中選出，更有趣的是，「各政黨當選名單中婦女不得低於二分之一」。

呂秀蓮說，換句話說，不分區立委必須先入黨，經政黨提名、排名後，再看投票結果該政黨得票率有無超過5%，如超過還得視政黨得票率的比例，決定排到第幾名的參選人當選，因此，想當不分區立委的，不必經營地方，只需經營跟政黨 – 政黨主席的關係就好，學經歷及有無問政經歷及能力並非必要，黨主席考慮的是私人利益或因知名度高，有利政黨吸票更重要。

呂秀蓮舉例，本屆立委有部分來自小黨提名的不分區，可能因為某一事故成為新聞人物，也可能因為上一代與黨內派系或黨主席有特別交情，總之，極少因學有專精，或有德有能而被提名，本屆立委更多女性，有一些優秀、專業又認真，但也不乏年輕、有姿色、好製造花邊新聞以加深選民印象，就數字上看，台灣女性國會議員已高達41.6%，但其中有18位，其實是靠「不分區立委二分之一必須提名女性」的規定而當選。

▲台灣立法院遭國民黨立委潑灑豬內臟，引起各韓媒關注。（圖／路透社）

呂秀蓮說道，2005年末代國民大會完成修憲工程時，婦運團體強硬通過此條文，「本人作為女性主義先導者，深不以為然」，真平等是立足點的平等，性別不平等不會因為把不公不義翻轉給另外一性就解決，用一個假平等來炮製另一個不平等，是偽善，是開時代倒車，應該廢除。

呂秀蓮總結，立法院若要改造，一定要大刀闊斧檢討，至少包括：一、立法院長應該由區域立委當選後，再由全院立委選舉產生；二、不分區立委應該廢除，一律參加區域競選，公平產生；三、女性保障制度要廢除，改以「各種選舉任一性別不得少於三分之一」規定；四、立法院議事規則應重新檢討，以有效監督政府；五、加強立法委員自律機制，約束立委對外言行舉止；六、媒體應嚴格公正監督立法委員，不要偏袒特定政黨或特定立委。

至於含萊克多巴胺的豬或牛進口問題，為何藍綠執政時就支持，在野就反對？呂秀蓮說，因為立法院慣於胡鬧一場就了事，真正問題迴避掉，立委不必認真「問政」，只要懂得「作秀」就能搏版面，搶選票，前不久監察委員不就是因為在野黨胡鬧一場，就保送過關了嗎？過年時吃進含瘦肉精的牛或豬，「要怪，就要怪我們有一個胡鬧、不負責任的立法院！」