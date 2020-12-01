檢方稱蘇震清偵訊音檔有雜訊因「設備不良」　羅承宗：無稽之談

▲蘇震清宣佈絕食記者會，妻子廖靖汝、律師陳佳瑤出面控訴檢察官湮滅證據。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇震清捲入收賄案遭羈押，妻子廖靖汝數次出面淚控檢方偵訊錄音檔「人為變造」；而檢方則向家屬表示，是錄音設備故障。對此，南台科大財法所所長、法學專家羅承宗1日表示，若是地方警察人員辦案情有可原，但本案調查主體是檢查系統，特別是北檢，要推諉設備不良，純屬無稽之談。

廖靖汝日前召開記者會，控訴檢方偵辦案情有重大爭議，多個關鍵問訊錄影、錄音檔，都遭到雜訊遮蔽；她請專家鑑定後，認定是人為因素。

廖靖汝表示，檢察官向她辯稱是「錄音設備故障」，但偏偏都是最關鍵的時間故障，而遭到雜訊遮蔽的總時數，更近6小時這麼長，從8月10日到9月2日，這麼長時間設備故障，還發生在設備最好的北檢。

對此，南台科大財法所所長羅承宗表示，基本上案件要給相對的公平保障，偵查主體是北檢，是檢查系統。他說，如果是地方警察人員辦案，因為經費問題，可能會有設備不良的狀況，那還情有可原，但是本案的調查主體是檢查系統，尤其是北檢處理的，預算來自中央，「這些菁英要推諉設備不良，這純屬無稽之談」。

羅承宗認為，這顯然是推託，而且檢方前科累累，從以前為了要起訴大咖，塑造英雄形象，但往往最後卻證據不足，3年、10年後，這些檢察官一直都沒有受到處分，這有太多慘劇了。

羅承宗說，蘇震清這個案子最後怎麼判，他根本不在乎，但程序中要公正，錄音帶有一些不完整，或是遮蔽問題，這要怎麼去面對法官？