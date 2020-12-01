賴士葆轟李遠哲：頂「諾貝爾光環」背書萊豬　要帶頭吃嗎？



▲前中研院長李遠哲。（資料照／記者林銘翰攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對含有萊克多巴胺豬肉的爭議，中央研究院前院長李遠哲日前稱，「標準以下吃了，對健康影響不大。」國民黨立委賴士葆1日抨擊，既然李遠哲說對健康影響不大，他要帶頭吃好讓民眾安心嗎？

李遠哲日前出席氣候變遷記者會，他表示，「我想萊克多巴胺的事情，我今天不在這裡講，這問題很複雜，它在標準底下吃了，對健康影響不大，所以它有一定的標準，超過標準是不好的」，說有萊克多巴胺的豬都是不好的豬，這也不一定。

對此，賴士葆1日在臉書抨擊，頂著諾貝爾化學獎得主的李遠哲出面替萊豬進口背書，民進黨再操作成文宣梗圖洗腦民眾，說萊豬進口是用科學結果確保人民健康。如果李遠哲一直是純粹的科學家，他的科學專業背書還有公信力，但是這些年李遠哲把諾貝爾光環的科學純度幾乎消耗殆盡了。

賴士葆說，1994年李遠哲擔任教改招集人，他倡議的教改所產生的教育亂象，至今仍是一場沒有解決的災難。他曾在總統大選力挺陳水扁，後來阿扁因貪污案入獄，後來他又力挺蔡英文選總統，蔡英文要選連任的時候，李遠哲等四位獨派大老發表公開信要蔡英文「知所進退、放棄連任」。

賴士葆表示，李遠哲參與幾件重大的政治事件，幾乎都嚴重誤判或自相矛盾，不知他還有多少公信力。更遑論他在卸任中研院院長之前，自己批准優渥的自肥條款，徹底讓學者的清譽蒙塵，許多事情他或許忘記了，但是谷歌大神記錄得清清楚楚。

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