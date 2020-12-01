　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴士葆轟李遠哲：頂「諾貝爾光環」背書萊豬　要帶頭吃嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前中研院長李遠哲。（圖／記者林銘翰攝）
▲前中研院長李遠哲。（資料照／記者林銘翰攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對含有萊克多巴胺豬肉的爭議，中央研究院前院長李遠哲日前稱，「標準以下吃了，對健康影響不大。」國民黨立委賴士葆1日抨擊，既然李遠哲說對健康影響不大，他要帶頭吃好讓民眾安心嗎？

李遠哲日前出席氣候變遷記者會，他表示，「我想萊克多巴胺的事情，我今天不在這裡講，這問題很複雜，它在標準底下吃了，對健康影響不大，所以它有一定的標準，超過標準是不好的」，說有萊克多巴胺的豬都是不好的豬，這也不一定。

對此，賴士葆1日在臉書抨擊，頂著諾貝爾化學獎得主的李遠哲出面替萊豬進口背書，民進黨再操作成文宣梗圖洗腦民眾，說萊豬進口是用科學結果確保人民健康。如果李遠哲一直是純粹的科學家，他的科學專業背書還有公信力，但是這些年李遠哲把諾貝爾光環的科學純度幾乎消耗殆盡了。

賴士葆說，1994年李遠哲擔任教改招集人，他倡議的教改所產生的教育亂象，至今仍是一場沒有解決的災難。他曾在總統大選力挺陳水扁，後來阿扁因貪污案入獄，後來他又力挺蔡英文選總統，蔡英文要選連任的時候，李遠哲等四位獨派大老發表公開信要蔡英文「知所進退、放棄連任」。

賴士葆表示，李遠哲參與幾件重大的政治事件，幾乎都嚴重誤判或自相矛盾，不知他還有多少公信力。更遑論他在卸任中研院院長之前，自己批准優渥的自肥條款，徹底讓學者的清譽蒙塵，許多事情他或許忘記了，但是谷歌大神記錄得清清楚楚。

其他人也看了這些...

蘇貞昌：國民黨開放進口萊牛8年　台灣人越吃越多也沒出事
政院小編花公帑做梗圖攻擊在野黨　蘇貞昌：真的很對不起
養豬業產值709億！衝擊影響評估僅4頁　蔣萬安轟：對得起豬農嗎？

更多熱門新聞...

蘇貞昌笑問「你去屏東看哪家豬農？」　蔣萬安反擊公布下鄉影片
林奕華連喊8次「拜託你」　籲蘇貞昌修《學校衛生法》阻萊豬入校園
「警察國家再現？」　林為洲爆黨團大會遭行政院警官隊監視

►振興一下我們的美麗

ET快訊
下波冷空氣全台有感！　「低溫15°C」時間曝
頭等艙「邂逅副總裁」女星秒暈船！產子知真相怒嗆：我更有錢
快訊／國道警勤務中心主任登山失聯　溪谷尋獲遺體
羅志祥「空中極樂泳池」犯天龍國大忌！專家曝尷尬下場
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／連4天擾台！共機運8反潛機侵我空　12月首日不忘報到

游錫堃建議旅行業調整體質　掌握未來國境開放旅遊先機

賴士葆轟李遠哲：頂「諾貝爾光環」背書萊豬　要帶頭吃嗎？

阮昭雄挺吳怡農選北市黨部主委：若是謠言「我會全力以赴」

民眾黨踢爆花1.03億大內宣　政院：預算編列皆依法辦理

柯文哲與「柯黑大魔王」破冰之握？　王世堅下一秒喊：想去廁所⋯

蔣萬安護豬農「我不能說」引綠委訕笑　趙天麟酸：金童再次不堪一擊

藍委指美豬僅22%有萊劑　蘇貞昌：在美國連太空人都吃

檢方稱蘇震清偵訊音檔有雜訊因「設備不良」　羅承宗：無稽之談

柯文哲批蔡政府「一黨偉大」　不信吃萊豬能提升台灣國際地位

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

吃屎哥公寓被炸爛...房內成焦黑　怒開直播：沒天理！才出租3千塊

車停慢車道男渾身酒氣躺駕駛座　警包庇酒駕跳針問：有看到他開？

吳宗憲想到小鬼「心痛下起相思雨」　翻出《玩很大》影片「最後定格」：很難受

原住民神級組曲！台東人一定會　圍在一塊唱：下雨天是個喝酒天

快訊／連4天擾台！共機運8反潛機侵我空　12月首日不忘報到

游錫堃建議旅行業調整體質　掌握未來國境開放旅遊先機

賴士葆轟李遠哲：頂「諾貝爾光環」背書萊豬　要帶頭吃嗎？

阮昭雄挺吳怡農選北市黨部主委：若是謠言「我會全力以赴」

民眾黨踢爆花1.03億大內宣　政院：預算編列皆依法辦理

柯文哲與「柯黑大魔王」破冰之握？　王世堅下一秒喊：想去廁所⋯

蔣萬安護豬農「我不能說」引綠委訕笑　趙天麟酸：金童再次不堪一擊

藍委指美豬僅22%有萊劑　蘇貞昌：在美國連太空人都吃

檢方稱蘇震清偵訊音檔有雜訊因「設備不良」　羅承宗：無稽之談

柯文哲批蔡政府「一黨偉大」　不信吃萊豬能提升台灣國際地位

徐生明盃／MVP林宇謙1天3轟　好友劉任右按讚「地獄的惡魔」

年底仍維持兩家純網銀試營運！　金管會：會努力查核

應采兒嘟嘴接吻陳小春　Jasper當場目擊「原本在笑」歪頭翻白眼！

「天象不妙！」　印度14歲神童預言「危機再現」：疫苗可能出問題

姐弟爭財產！大韓航空併購韓亞航空「一度受挫」...法院判決出爐

習近平：加強涉「國家安全」的知識產權、核心技術保護

快訊／連4天擾台！共機運8反潛機侵我空　12月首日不忘報到

醫院剛下班…台南21歲女遭酒駕撞上　同事哭：她說回家喝母煮的雞湯

女兒Mia嘴甜每天說愛！方志友曝「家中排名」兒子崩潰

SBL／喬丹女婿身高最後補考　邱大宗：明天拆辮子頭量

政治熱門新聞

台灣會踏上哪國後塵？網秒選這國

六合夜市辦桌變試喝　經發局處長遭拔官

影／蔣萬安下鄉護豬農影片曝！

勞動基金虧749億！國民黨FB轟民進黨

林為洲爆黨團大會遭行政院警官隊監視

政院花公帑攻擊在野黨　蘇貞昌道歉了

蘇貞昌：國民黨開放進口萊牛　台灣人越吃越多也沒出事

陳柏惟自封立院風紀嗆聲「林為洲是誰」：對雜碎沒記憶

中正一分局長女兒：請秉持政治正確

羅志祥被爆偷蓋游泳池　北市回應了

中天關定了？陳耀祥透露CH52最新動向

民眾黨爆：行政院花1.03億大內宣、年花680萬養9位小編

陳其邁上任百日　綠85分

陳其邁上任100天施政滿意度69.3%

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌：在美國連太空人都吃萊豬

蘇貞昌：在美國連太空人都吃萊豬

行政院長蘇貞昌1日赴立法院總質詢，國民黨立委楊瓊瓔質詢時批評，美國豬肉有22%含萊克多巴胺，連美國人都不吃萊豬，我們卻要進口，要蘇貞昌摸摸自己的良心，對此，蘇貞昌回答，「美國連太空人都吃。」

柯文哲批蔡政府「一黨偉大」

柯文哲批蔡政府「一黨偉大」

對抗萊豬！「彰化健康豬」安心吃

對抗萊豬！「彰化健康豬」安心吃

台灣豬標章竟「不用100%國產豬」

台灣豬標章竟「不用100%國產豬」

民進黨搬諾貝爾得主、NASA科學家　替美豬背書

民進黨搬諾貝爾得主、NASA科學家　替美豬背書

關鍵字：

賴士葆李遠哲萊豬

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

埔里12年一次建醮吃素7天　連鎖鍋貼店賣葷食竟被公審

薄紗舞孃台上熱舞擠胸！跳一半遭連轟3槍

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

少女胃痛急診　醫進房下令脫內衣聽診

網紅可樂不是哈士奇心肌梗塞離世

潘瑋柏嫩妻開趴「6閨蜜全撞臉」！網傻：根本6胞胎

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

更多

最夯影音

更多
蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」
蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面