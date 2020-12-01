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對抗萊豬！「彰化健康豬」瘦肉精零檢出安心吃

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▲對抗萊豬彰化推健康豬標章。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲對抗萊豬彰化推健康豬標章。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

因應萊豬將進口，彰化縣1日在溪湖糖場推廣「彰化健康豬」品牌標章，副縣長洪榮彰呼籲消費者要支持台灣本地生產的豬肉，更強調「彰化健康豬」瘦肉精零檢出，民眾可以安心吃，未來養豬協會與縣府共同努力，打響彰化健康豬品牌，並把彰化的健康豬肉行銷全國，為產業帶來更大的收益。

▲對抗萊豬彰化推健康豬標章。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲對抗萊豬彰化推健康豬標章。

彰化是畜產大縣，養豬約有75萬頭，豬場共有642場，規模為全國第三大。副縣長洪榮章指出，彰化縣對於縣民健康一向超前部署，十年前就開始推動豬肉認證標章，為民眾的健康把關。取得「彰化健康豬」品牌認證的豬肉有三大保證：保證不含瘦肉精、屠宰過程符合衛生標準、豬隻來源合法，彰化知名美食爌肉飯、肉圓及肉包等，都是使用「彰化健康豬肉」做成的，遊客可以安心品嚐。

▲對抗萊豬彰化推健康豬標章。（圖／記者唐詠絮翻攝）

洪榮章強調，豬肉必須清楚標示產地，未標示者可處3萬到300萬元罰鍰，標示不實的最高可罰400萬元。縣內傳統市場已有22家健康豬肉專賣店，在全聯、楓康等連鎖超市也有千餘間分店販售「彰化健康豬肉」，民眾在選購豬肉時，要指定購買有「彰化健康豬」標章認證的肉品，健康更有保障。

▲對抗萊豬彰化推健康豬標章。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲明道大學餐旅系學生。

彰化養豬協會理事長廖學良說，取得「彰化健康豬」品牌標章的豬隻，縣政府從源頭的畜牧場飼料就開始檢驗，屠宰時也會對血液、肉品層層檢驗，再經過中央畜產會獸醫師針對屠宰衛生檢驗合格後，才會販售給消費者，運輸及販售地點更是全程低溫保鮮。目前彰化已有兩成豬場加入彰化健康豬養豬場，未來希望能全部養豬場都能符合加入。

▲對抗萊豬彰化推健康豬標章。（圖／記者唐詠絮翻攝）

活動現場邀請明道大學餐旅系師生，以彰化健康豬及溪湖在地食材製作五道豬肉創意料理，在場婆婆媽媽看到爌肉竟然可以變成玫瑰花，豬網油包裹波菜後成了串串葡萄，豬肚絲加上洋香瓜成了爽口開胃菜，番茄挖空加上後加入打拋豬焗烤。關保祐老師呼籲婆婆媽媽在選購豬肉時，可以選擇在地的豬肉來料理，因為國產豬肉品質新鮮，更可共創農民及消費者雙贏局面。

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