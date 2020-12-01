農委會自打臉？台灣豬標章「不用100%國產豬」　理由竟是怕店家困擾

▲媒體問台灣豬標章是否要百分百用國產豬？陳吉仲沒回應。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

萊豬倒數30天開放進口，農委會為替人民把關推出台灣豬標章，並多次對外強調要有此標章，業者一定要「百分百使用國產豬肉」，不過農委會今（1日）在摩斯漢堡創始店舉辦「台灣豬證明標章張貼」記者會，會後中央畜產會執行長王忠恕接受媒體訪問卻提到，「主原料一定要用」就可以，因為「百分百不容易查核」，讓現場不少媒體直呼到底是怎麼一回事？

王忠恕先是說明，台灣豬標章陸續通過家樂福、摩斯和四海遊龍等業者，接下來還有其他連鎖店還在申請中。另外，因農委會預計年底前會有1.5萬家業者申請，現在僅有5500多家，業者不想申請原因？王忠恕說，有可能用到進口，但量很少，會有顧慮，這些情況都還在了解中。

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接著媒體問是不是都要「百分百用國產」才能用？ 王忠恕卻回應，「主原料一定要用」。媒體追問沒百分百國產也可？他則說「百分百不容易查核，也讓店家困擾」，主要是重要的食材裡要用國產，且要有來源證明，以原形肉為主。

▲林聰賢（右）說明，腸衣是用用歐洲進口。（圖／記者許展溢攝）

由於對照農委會和陳吉仲都說台灣豬標章要「百分百」用國產豬有出入，媒體緊追陳吉仲再問到底審核標準是百分百國產？還是主要原料即可？他說，台灣豬標章非常清楚，主要是「所有豬可食部位跟原料」，豬裡有太多各式各樣分類，如豬皮、豬油和豬耳朵等，要的就是「豬肉跟加工品都用主原料國產就可」。至於副產品？陳吉仲表示，「豬的副產品可多了」，如豬血，但這不會有進口，只是排除掉一些可能或意想不到很細的豬產品在裡面，大部分還是要用國產豬。

不過，陳吉仲並強調，內臟也是要用國產豬的，如到任何傳統小吃攤吃到的豬肝、豬心、豬肺和腸子等，一定要用國產豬才能標台灣豬標章，「幾乎涵蓋了99%」，媒體問所以是百分百？他沒回應，隨即離去。

中央畜產會董事長林聰賢解釋，按照現在的生鮮都沒問題，但台灣有的加工產品大概缺一個原料，就是國人都有吃的四神湯或小腸的「腸衣」，也就是包香腸的腸衣都不夠，因為有特殊規格，加上國人飲食習慣，有吃小腸，沒辦法充足加工成腸衣，現在都是歐洲進口。

若香腸都是用台灣豬肉，腸衣都用進口沒關係？林聰賢說，因為現在無法替代，也絕對不夠，不過，市面上的腸衣都是歐洲的，是否還有其他非國產？林聰賢強調「沒有其他了。」對於陳吉仲提到的豬血部分算？林聰賢指出，國外沒人在做豬血產品，且畜產會輔導最多的是鴨血，如麻辣燙鴨血比例最高，豬血糕產品少。