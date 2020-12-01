民進黨搬出諾貝爾得主、NASA科學家　替美國萊豬背書

▲民進黨搬出諾貝爾獎得主李遠哲、NASA科學家郭正光，替美國萊豬開放政策背書。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨近期不斷杯葛政府放寬美豬進口一案，民進黨1日透過臉書，搬出諾貝爾化學獎得主李遠哲、美國NASA科學家郭正光的說法背書，強調「遵守國際標準」，確保人民健康，應該相信科學研究，不該用政治手段。

民進黨指出，諾貝爾化學獎得主、前中研院院長李遠哲日前有提到，在標準以下吃了，事實上對健康的影響並不大；而美國NASA資深科學家郭正光則表示，萊劑是否有毒，要看豬肉裡的含量及吃多少量來認定。

郭正光表示，美國NASA非常注重太空人的食安，假如美豬牛含萊克多巴胺有毒，他們平常在家或太空中，不可能吃得到牛肉跟豬肉。

對此，民進黨表示，這段時間以來，不論在野黨，還是民間，針對美國萊豬有很多討論與意見，我們的立場從2012年有Codex國際標準以來，都是一致的，就是「遵守國際標準」，確保人民的健康。

民進黨認為，開放美國萊豬進口的議題，我們應該相信科學研究的結果，不該用政治的手段，影響科學的判斷。民進黨也強調，行政院長蘇貞昌也已經提出「五項管制措施」，會謹慎面對美豬開放一事，降低人民的疑慮，希望大家可以安心。

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