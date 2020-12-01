「不惜一切代價擋萊豬！」　林為洲：民進黨以前潑糞過，別人不能嗎？

記者楊蕓／台北報導

國民黨上週五在立法院議場內丟「豬內臟」，民進黨立委何志偉昨在臉書稱有消息來源指出，在野黨可能會丟豬的排泄物，對此，國民黨團總召林為洲稍早受訪時表示，排泄物以前民進黨就用過了，「他們會用，別人就不能用嗎？」並語帶保留的說「我們再看看有沒有必要。」

▲因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議，國民黨立委上週潑豬內臟杯葛施政報告。（圖／記者李毓康攝）

行政院長蘇貞昌1日再度赴立法院會總質詢，對於今天的戰術，林為洲表示，要文攻還是武鬥，黨團會討論用哪種方式最有效，讓他們成為驚弓之鳥也不錯，「我們就是要用盡各種方法擋萊豬，不要忽視我們的決心。」

林為洲接著向民進黨團總召柯建銘喊話，國民黨團已經提出朝野協商要求處理九項行政命令，最少要程序正義走，「作為在野黨，表決我們一定輸，但若連程序正義都不給在野黨，我們只能用更激烈手段抗爭。」

民進黨上週五為讓蘇貞昌順利上台施政報告，變更議程取消國是論壇，引發國民黨質疑立法院長游錫堃主持議事不中立。游錫堃昨天受訪時反問，「國是論壇為何超過40天無法舉辦，到底是誰沒收？」強調此事自有公評。

對此，林為洲強調，國是論壇是委員的權利，若有人登記，就要給他們實踐這項權利，之前國民黨擋施政報告的幾次，「就我所知都沒有人登記」，認為游錫堃沒有資格說國民黨立委擋國是論壇。

林為洲表示，如果國是論壇沒有委員登記發言，那就沒有國是論壇，前幾次都沒有人登記，「如果民進黨的人登記，我想我們也會讓國是論壇先進行，因為這不影響我們阻擋的施政報告」，他強調，國民黨所有的抗爭都是為了擋萊豬，不惜一切代價。

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