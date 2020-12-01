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印尼移工暫緩來台2週　許銘春提3解方補足人力缺口

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▲▼立法院社福衛環委員會 勞動部長許銘春 社會及家庭署長簡慧娟 立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長許銘春。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布最新邊境管制措施，自12月4日起全面暫停引進印尼移工來台工作2周，預估將有1350名印尼移工受影響，其中75%為社福移工、25% 產業移工，勞動部估有超過千名雇主受影響。對此，勞動部長許銘春1日表示，勞動部將媒合國內照護人員協助，必要的話就延長移工的在台年限，也會請衛福部的長照資源配合因應。

全球新冠肺炎疫情嚴峻，印尼移工境外移入疫情人數暴增，衛福部長陳時中11月30日宣布，自12月4日起全面暫停引進印尼移工來台工作二周，預計實施至12月17日，其後則視當地情況考慮是否減半印尼移工每周入境人數。

行政院長蘇貞昌1日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。許銘春會前受訪時表示，基於國人健康考量與防疫能量，勞動部配合指揮中心決定，暫緩引進印尼勞工兩個禮拜，如果目前雇主有需求，勞動部將媒合國內照護人員協助僱主，必要的話就延長移工的在台年限，也會請衛福部長照資源配合因應。

此外，由於印尼政府明年起將要求台灣雇主負擔移工的安置費，許銘春則說，這是兩件事，勞動部將持續透過外交部與印尼政府做相關了解，待後續資料搜集齊全後也會進行協商。此外，勞動部也請外交部協助尋求新的來源國，目前都在進行當中，至於未來的談判也都有相關對案準備當中。

▲▼立法院經濟委員會 經濟部長王美花 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

經濟部長王美花受訪時指出，印尼移工來到台灣，有七成在家庭照護、三成會到產業界，大多是在基礎加工食品業等，短期將影響兩、三個禮拜，受到影響的產業界大約有3、400個。

王美花也說，勞動部將延長既有移工的工作時間，也會看需求媒合其他國家的移工，經濟部也會提供本勞給各個工會，若企業有需要也歡迎提供意見，經濟部會跟勞動部協助急需的人力缺口。

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