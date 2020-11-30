印尼火山爆發列「第二警戒級別」　2700居民緊急撤離

▲印尼伊里火山（Mount Ili Lewotolok），火山灰直衝4公里高的天空。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

印尼伊里火山昨天突然爆發，噴湧而出的火山灰及碎岩直衝向4公里高的天空，一度觸發航空警報並緊急關閉機場。國家災難管理局發言人賈蒂（Raditya Jati）表示，目前沒有任何傷亡傳出，但來自當地26個村莊的2780名居民正尋求庇護。

根據《半島電視台》報導，伊里火山位於東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的龍布陵島（Lembata Island），向東2600公里即為首都雅加達。災難管理局在爆發後，使當地的梧諾琵圖機場（Wunopitu airport）先暫時關閉，隨後將災難警報提升到第二高的級別。

▲伊里火山爆發後仍持續威脅附近區域。（圖／路透）

印尼火山與地質災害降災中心在網站上指出，火山附近的區域很可能會被「熔岩流、熱火山雲、熔岩崩落以及有毒氣體」淹沒，已經迫使2700多人避難。

印尼擁有全世界最多的活火山，雖然其中許多活躍度極高，但通常需要耗時數周甚至數月才會噴發，目前國內還有另外三座火山處於「第二級別」，包括本月在爪哇島爆發的默拉皮火山（Gunung Merapi）與蘇門答臘的錫那朋（Gunung Sinabung）。

