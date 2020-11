印尼火山爆發列「第二警戒級別」　2700居民緊急撤離

▲印尼伊里火山(Mount Ili Lewotolok),火山灰直衝4公里高的天空。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

印尼伊里火山昨天突然爆發,噴湧而出的火山灰及碎岩直衝向4公里高的天空,一度觸發航空警報並緊急關閉機場。國家災難管理局發言人賈蒂(Raditya Jati)表示,目前沒有任何傷亡傳出,但來自當地26個村莊的2780名居民正尋求庇護。

根據《半島電視台》報導,伊里火山位於東努沙登加拉省(East Nusa Tenggara)的龍布陵島(Lembata Island),向東2600公里即為首都雅加達。災難管理局在爆發後,使當地的梧諾琵圖機場(Wunopitu airport)先暫時關閉,隨後將災難警報提升到第二高的級別。

▲伊里火山爆發後仍持續威脅附近區域。(圖/路透)

印尼火山與地質災害降災中心在網站上指出,火山附近的區域很可能會被「熔岩流、熱火山雲、熔岩崩落以及有毒氣體」淹沒,已經迫使2700多人避難。

印尼擁有全世界最多的活火山,雖然其中許多活躍度極高,但通常需要耗時數周甚至數月才會噴發,目前國內還有另外三座火山處於「第二級別」,包括本月在爪哇島爆發的默拉皮火山(Gunung Merapi)與蘇門答臘的錫那朋(Gunung Sinabung)。



Timelapse video from the eruption of Ile Lewotolok Volcano on Lembata Island, East Nusa Tenggara, Friday morning. The ash column is about 500 meters above the summit. pic.twitter.com/xSa3BgMUKt