「沒生小孩沒價值！」婆婆4大金句逼瘋她：我不孕就是衰...網全怒

▲婆婆認為，「太太是來服侍先生的！」（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「太太是來服侍先生的！」一名人妻無奈表示，婆婆的想法相當傳統，除了認為媳婦就應該要生小孩，還必須一手包辦所有家事。在婚後的這幾年，婆婆甚至還告訴原PO，「早知道你不會生」，當初就會反對這樁婚事；而這席話聽在原PO耳裡，格外不舒服，不懂為什麼她都已經這麼努力了，還因為生子一事不斷被否定。

原PO在臉書粉專「靠北婆婆2.0」上痛訴，她已經嫁為人妻8年了，但在這段時間內，卻不斷被婆婆冷嘲熱諷，而主要原因，就是她不孕，「我就是那很衰有問題的不孕婦人」，只要沒辦法懷孕，她多努力也沒用，「他們也還覺得你不夠努力，嫁給獨子又不孕，婆婆的槍口還能指向哪？」

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誇張的不只這件事，原PO回憶起新婚那一週，婆婆竟告訴她「太太是來服侍先生的！」這句話聽在她的耳裡，認為婆婆就是覺得兒子是皇帝，下班就要好好休息，至於媳婦則要煮飯、洗碗，包辦所有的家事。

▲原PO因為不孕而被婆婆冷嘲熱諷。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

此外，婆婆在這幾年還時不時搬出4大「驚世明訓」，讓原PO聽了很不舒服。

1.早知道你不會生，我就不會答應我兒子娶你。

2.女人沒生孩子是沒價值的。

3.那個xxx比你們慢結婚，小孩都2個了。

4.那個xxx的小孩都唸x年級了。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「生不生是其次，光聽到服侍這兩個字，就很讓人X爛」、「你老公怎麼說」、「那些明訓真是令人討厭」、「先生沒有任何表示嗎？該不會他也是一樣想法，長輩才那麼肆無忌憚吧」、「你婆婆缺的是傭人」、「以為是我們不想生嗎？已經在努力了，不然還想怎樣」、「那麼愛生不會自己去生」。