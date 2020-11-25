不生族老了誰照顧？他曝「是你不會算」點醒眾人：寧願一人爽爽過

▲生小孩的動機不該是為老年生活鋪路。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

現代不婚不生的比例越來越高，很多人反倒覺得單身更輕鬆，這也不禁讓人聯想到老年生活。一名網友好奇，「不生小孩的有想過老年生活嗎？」假設晚年生病臥床沒有家人在身邊照顧，獨自一人是否連生活都很困難？

原PO在PTT表示，很多人生病以後都是最親的家人在照顧，年紀大了以後健康容易出問題，通常都是由晚輩在身邊照料，現在提倡不生的族群，將來老了以後要誰來打理生活起居，「如果以後都沒有家人了怎麼辦？」

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一名網友回文指出，「因為你不會算阿！」他覺得養兒防老已經是個舊觀念，單就撫養小孩長大成人的費用，少說也要破百萬元，還得付出長時間的心力、金錢，「也不能保證他們以後一定會照顧你」，就金錢層面來看，「不如一個人爽爽過」，省下養小孩預算，將來老了再拿這筆錢請看護或住安養院，「反正生小孩也有可能被小孩丟安養院」。

▲無法保證小孩長大一定會孝順。（示意圖／資料照）



如果從情感層面來看，他認為很多人生小孩是期望孩子出人頭地、善良、孝順，「或者是自己覺得很優秀想延續優良下一代，或是自己想體驗照顧、命令別人、當家長的的感覺」，但這最好建立在自己能力充足的前提下，否則很多都是階級複製，爸媽根本沒有多餘的金錢或資源來栽培小孩，「我舉個簡單例子，同事父母得重病，光是藥物和標靶就得花上幾百萬，就算有保險理賠也有限，你身為子女是有能力負擔嗎？」

網友回應，生小孩不一定是為了晚年有人照顧，孕育生命並撫養孩子的過程也很可貴，「其實用心照顧別人，別人用心回報那種感覺是很幸福的」、「生小孩是一種社會責任跟家庭建構的幸福，拿來養老是什麼扭曲的觀念」、「生小孩只是純粹愛孩子，不會想說什麼以後回不回報」、「你說得對，每人選擇不同，知道自己的選擇就好。」