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老公送項鍊！婆婆炫耀「上面是妳沒戴的鑽戒」　人妻怒：羞辱我？

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▲▼ 鑽戒,戒指,結婚, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人妻氣憤發文，表示先生擅自拿她的鑽戒，請師傅結合玉珮做成項鍊，然後送給自己的母親，婆婆收到禮物後，更在她面前炫耀一番，還說「等我人不在了，這條項鍊就轉到妳女兒手上。」

人妻在「靠北老公2.0」發文怒道，當天老公送給婆婆一條項鍊，並幫她戴上，而婆婆則笑得合不攏嘴，轉過身對她說，「好看嗎？這是用我兒子送妳的結婚鑽戒和玉珮，請師傅做成結合款。」

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聞言，她當場傻住，眼睛馬上盯著項鍊看，心想婆婆到底在說什麼，「只見一個大玉珮上頭真的有一顆鑽石，雖然不是1克拉，但也花了萬元以上。接著我老公說話了，我送妳的結婚鑽戒，沒看妳戴，一直放著，所以花錢製作一條項鍊送給我媽當禮物。

後來，婆婆不斷在鏡子前擺弄，心情十分愉悅，甚至得了便宜還賣乖，笑說「又說沒關係，等我人不在了，這條項鍊就轉到妳女兒手上，現在只是讓我先戴而已！」

▲夫妻爭吵,情侶,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，人妻忍不住崩潰，「這是對我的羞辱嗎？真想破口大罵，突然想到10年前，老公拿了我的幾對黃金手環、戒指、項鍊去變賣成現金，還理直氣壯地說，若被小偷偷了就什麼都沒有了，先賣掉再說，我當時氣到幾天不說話，所以現在是什麼情形，我的結婚嫁妝及婚戒都是你家的嗎？」

而網友們看完也超怒，紛紛回應「ㄧ律勸離不勸合」、「對別人的忍讓就是對自己殘忍」、「可惜你老公不值錢，不然直接賣了他」、「他初一妳不會做十五，看他有什麼值錢的賣一賣」、「放生，讓自己重生」、「超不尊重的！沒什麼好留戀」、「好扯！什麼樣的媽媽教出什麼樣的兒子」。

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