23歲人妻「生不出小孩」遭婆家虐死　娘家抱骨灰送去冥婚：有個伴...

記者蔡儀潔／綜合報導

死於虐待葬於冥婚，山東德州方洋洋23歲的鮮活生命就此完結。命途多舛的她因為不孕，遭張姓老公以及公婆活活虐死，從出嫁時的近80公斤變成只剩30公斤，而她死後，娘家人抱走骨灰盒給她安排了冥婚。表哥謝樹雷透露，「大概收了幾千元（人民幣，下同），相當於彩禮錢，為了洋洋死後在地下不孤單，有個伴兒。」

▲出嫁當天方洋洋笑得燦爛，體重也有近80公斤。（圖／大河報）

死於虐待

2019年1月31日，還有4天便是除夕，但方洋洋沒有等來新的一年。與同齡人相比，她智力發育遲緩，且婚後一直未能生育。婆婆劉蘭英稱，為了娶這個媳婦耗盡家產，「不能懷孕這個事讓全家都很氣憤」，而發洩途徑就是虐待。

虐待從2018年7月開始，一旦沒按要求幹活，輕則被扇巴掌，重則被木棍抽打，還經常不給吃飯。剛開始方洋洋會有所反抗，後來太害怕經常有意躲閃，並哭喊「別打我了！我聽話了...」。寒冷的大冬天，方洋洋時常被勒令在院子裡罰站，有時只穿薄薄的布鞋，隔三岔五罰一次，一站就是半個多小時。

公公婆婆和丈夫都打過方洋洋，其中公公打的次數最多，因為當時辦婚宴花了很多錢還欠下債務，喝完酒後他喜歡發洩，就經常打兒媳，每次下手都不輕。

方洋洋去世的那天也是這樣，張家人4次毆打方洋洋，公公還拿剪刀剪掉媳婦頭髮。按婆婆供述，當天還聽見丈夫抓起兒媳的頭撞牆的聲音。

方家人最終在殯儀館見到洋洋時，拉開裹屍袋一側的拉鍊，露出頭部、肩膀、腿部、臀部的大片淤青，而凍傷的腳趾指甲蓋早已發黑，而親人們最震驚的，是她瘦得只剩骨頭。

▲方洋洋生前照片。（圖／大河報）

葬於冥婚

方洋洋在殯儀館火化後，她的骨灰就被抱走了。表哥謝樹雷說，在火化前，娘家提前給她安排好了冥婚配婚的對象，從殯儀館直接抱走骨灰盒後，讓她和死去的男子一起下葬，方洋洋連死了都不能回到母親身邊。

謝樹雷透露，聽說冥婚的那名男死者沒有結過婚，這方是女孩子也沒有依靠，這樣就算結個陰親，方洋洋被「嫁」到哪裡、辦不辦儀式，方家人不會再管了，「現在，為她討回公道，才是根本。」

▲方洋洋小時候跟母親的照片。（圖／大河報）

冥婚也被稱為陰婚，這項被視為封建迷信的民俗，如今在陝西、山西、甘肅、河南、廣東、江蘇等地的農村地區仍然存在。謝樹雷也表示，方洋洋被配冥婚的事，方村多名村幹部和村民都聽說過，他們也認可這種傳統。

「年輕人不懂，主要是叔叔操辦了這事，大概收了幾千元錢，相當於彩禮錢」，謝樹雷和長輩們想法一樣，配冥婚是為了方洋洋死後在地下不孤單，「讓她有個伴兒，這也是對死者的一個安慰。」

2020年1月22日，禹城市人民法院作出一審判決，張吉林（公公）、劉蘭英（婆婆）、張丙（丈夫）虐待罪成立，分別判處有期徒刑3年、2年2個月和2年，其中張丙獲緩刑3年。目前，此案將於11月19日上午在禹城法院重審。