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SK海力士重慶廠韓籍員工確診！已緊急停產「陸方要查海外原料」

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▲SK海力士斥資千億台幣建南韓新廠。（圖／路透社）

▲SK海力士重慶廠一名員工出境後確診，已緊急停產。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶市疾控中心29日表示，SK海力士半導體重慶廠一名韓籍工程師出境後被確診為無症狀感染者，工廠目前已暫時停產，實行全封閉管理，對超過3000名員工進行核酸採樣，並將再對工廠來自海外的原料進行檢測。

根據《新華社》報導，該名韓籍工程師2月1日從仁川搭機抵達重慶，期間一直住在重慶富力假日酒店，11月26日從成都飛往仁川，28日在仁川機場被檢出新冠病毒核酸陽性，初判為無症狀感染者。

事件發生後，該名工程師所工作的企業已暫時停產，實行全封閉管理，所有廠區內人員就地隔離並開展核酸檢測；韓某某所住的重慶富力假日酒店暫停營業並封閉管理，對酒店所有員工及11月25日以來的所有入住客人進行追蹤和核酸檢測。

重慶市疾控中心副主任唐文革指出，目前主要從三個方面全力追查感染來源，第一是SK海力士半導體（重慶）公司的部分原材料來自海外，對相關物品和接觸人員採樣檢測；二是進一步了解韓某某回韓國途中詳細行程，查找可能暴露來源；三是對韓某某11月13日以來接觸的所有人員、進口食品、境外郵包及快遞進行追蹤調查和採樣。

重慶市疾控中心也提到，截至29日9時，已排查出密切接觸者49人，密切接觸者的密切接觸者100人，全部落實集中隔離醫學觀察；已採樣3283人，出結果2674人，均為陰性；同時對相關場所的物品、環境等進行採樣檢測，共採集樣本493份，檢測結果均為陰性。

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