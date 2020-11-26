感恩節就要出遊！全美航空圖驚如「蝗蟲過境」　醫護怒：這是謀殺

記者張靖榕／綜合外電報導

美國人極度重視家人團聚的感恩節到來，儘管公衛專家不斷嚴厲提醒，仍在疫情期間出現罕見的國內航班繁忙情況，「報復性旅遊與過節」讓確診數與死亡數早已高居各國之冠的美國，有絕佳機會醞釀下一次的疫情大爆發。這讓許多憤怒不已的公衛專家與醫護人員上網PO文發洩，甚至直指美國人「自我中心」的想法已到了無可救藥的地步。

▲美國上空滿是國內外航班。（圖／翻攝自推特「@tmprowell」）

美國麻醉師魯賓（Josh Rubin）是率先在推特分享新聞網站「NOW THIS」影片的醫護人員，並附上嚴厲評語，「醫護人員對這種事情既失望又憤怒」，「準備好面對12月吧」，「這絕對會是對醫護人員的謀殺」。

影片中的美國地圖上空，布滿了大量黃色標示，每個黃色標示相對於一架飛機，滿滿的航班如蝗蟲過境一般，瞬間掩蓋美國本土，各自飛向不同目的地。這幾乎等同是各州的冠狀病毒互相空運，新一波的群聚感染或將四起，追蹤確診的難度也會翻倍。

另一名醫護人員普洛薇兒（Tatiana Prowell）也分享該則貼文並氣憤表示，「我們已經是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診與死亡數第一的國家，但一切的感恩節旅行都確保了沒人能拿我們怎樣。美國的『自我中心』心態正在把成千上萬的我們殺死。光看都很絕望。」

We were already in 1st place for # of ppl infected w/ #coronavirus & # of #COVID19 deaths, but all the #Thanksgiving travel ensures no one will catch us either. The US "each person for himself" mindset is killing hundreds of thousands of us. Devastating to watch. #MedTwitter pic.twitter.com/7JHeO2CG2s — Tatiana Prowell, MD (@tmprowell) November 24, 2020

美媒先前即報導，光是上周末20日至22日美國各機場安檢後登機人數，就高達300萬人，本周的感恩節旅行人數則會更多；美國汽車協會也估計連假期間，高速公路上將會湧入將近5000萬人次的車潮。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計已高達1275萬4109例、26萬1971死，遙遙領先第二順位共922萬2216人確診的印度；全美確診數更是排名第四至第十的國家總合，這些國家分別是法國、俄羅斯、西班牙、英國、義大利、阿根廷、哥倫比亞以及墨西哥。



