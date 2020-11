感恩節就要出遊！全美航空圖驚如「蝗蟲過境」　醫護怒：這是謀殺

記者張靖榕/綜合外電報導

美國人極度重視家人團聚的感恩節到來,儘管公衛專家不斷嚴厲提醒,仍在疫情期間出現罕見的國內航班繁忙情況,「報復性旅遊與過節」讓確診數與死亡數早已高居各國之冠的美國,有絕佳機會醞釀下一次的疫情大爆發。這讓許多憤怒不已的公衛專家與醫護人員上網PO文發洩,甚至直指美國人「自我中心」的想法已到了無可救藥的地步。

▲美國上空滿是國內外航班。(圖/翻攝自推特「@tmprowell」)

美國麻醉師魯賓(Josh Rubin)是率先在推特分享新聞網站「NOW THIS」影片的醫護人員,並附上嚴厲評語,「醫護人員對這種事情既失望又憤怒」,「準備好面對12月吧」,「這絕對會是對醫護人員的謀殺」。

影片中的美國地圖上空,布滿了大量黃色標示,每個黃色標示相對於一架飛機,滿滿的航班如蝗蟲過境一般,瞬間掩蓋美國本土,各自飛向不同目的地。這幾乎等同是各州的冠狀病毒互相空運,新一波的群聚感染或將四起,追蹤確診的難度也會翻倍。

另一名醫護人員普洛薇兒(Tatiana Prowell)也分享該則貼文並氣憤表示,「我們已經是2019冠狀病毒疾病(COVID-19)確診與死亡數第一的國家,但一切的感恩節旅行都確保了沒人能拿我們怎樣。美國的『自我中心』心態正在把成千上萬的我們殺死。光看都很絕望。」

We were already in 1st place for # of ppl infected w/ #coronavirus & # of #COVID19 deaths, but all the #Thanksgiving travel ensures no one will catch us either. The US "each person for himself" mindset is killing hundreds of thousands of us. Devastating to watch. #MedTwitter pic.twitter.com/7JHeO2CG2s