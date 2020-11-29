LIVE／3天確診數26人！台人搶秋冬專案前回國　指揮中心最新說明

記者陳詩璧／台北報導

國內再增3例新冠肺炎病例，這讓近3天增加人數累積達到26例。中央流行疫情指揮中心今（29日）下午3點半將召開例行記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情進展，另外，秋冬專案措施將於12月1日正式上路，民眾進出八大類場所將強制戴口罩，勸導不聽者，將處以1萬5千元罰款，不少在國外的台人趕在秋冬專案實施前回台，指揮官陳時中表示，這種情況下，增加確診者人數的狀況不可避免。而截至28日晚間為止，全台確診數為648例，加上新增的3例，總確診數來到651例。

今日出席記者會的有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官、中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明疫情。（圖／指揮中心提供）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至11月28日為止，全台新冠肺炎確診者為648人，29日新增3例境外移入，讓全台確診數變成651人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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