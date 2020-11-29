學測倒數4天！高3生確診新冠...補習街疫情蔓延　防疫升學兩頭燒

▲南韓爆發第3波疫情，首爾弘大街頭人煙稀少。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例連續3天突破500例以上，疫情雖稍有趨緩，但考量到周末篩檢數量較平日少，而全國高三生的大學入學考試只剩不到4天，已有校園與升學補習班內的考生陸續傳出確診，加上各地的校園、補習班、舞蹈學院、三溫暖、家族親友聚會還是不斷發生規模不一的群聚感染。專家警告，若無法有效及時防堵疫情，未來單日新增確診數恐怕突破1000例以上。

根據《韓聯社》報導，截至29日0時為止，南韓防疫當局今（29）日上午9時30分共通報450起病例，其中境內感染為413例、境外移入為37例，目前南韓共累計33824例確診、523例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增263例（首爾佔146例、京畿道佔95例、仁川佔22例），佔總體新增確診比率達63.7%；釜山新增21例；忠清北道新增20例；江原道、全羅南道各新增19例；全羅北道新增17例；慶尚南道新增15例；忠清南道新增12例；慶尚北道新增11例；光州、大田各新增6例；世宗新增3例；大邱新增1例。

▲首爾市府外牆貼上「緊急停止」海報，呼籲市民為防疫能減少不必要外出。（圖／路透社）

從主要群聚感染案例來看，首爾市江西區有氧舞蹈學院累計155例；首爾市麻浦區弘大新教會（홍대새교회）累計135例；蔚山、釜山長鼓講習聚會累計91例；首爾市瑞草區三溫暖累計63例；忠清北道堤川市醃泡菜活動累計25例；忠清北道清州市撞球場聚會累計22例；首爾市智慧型手機App使用者聚會累計22例；京畿道華城市親友聚會累計15例；仁川市南洞區同學會累計11例。

大學入學考試即將於12月3日舉行，然而首爾市江南區大峙洞某升學補習班卻傳出1名考生確診，該考生在家人確診後被歸類為密集接觸者並接受篩檢，結果呈現陽性。補習班業者表示，該考生上課期間皆依規定配戴口罩，且座位採「梅花座」設置，自習室每個桌椅間皆設隔板，目前已吩咐其他考生28日起在家自習。

▲南韓高三生大學入學考試將於12月3日如期舉行。（圖／達志影像）

而首爾市楊川區木洞補習街也傳出一名考生確診，該考生為首爾市江西區有氧舞蹈學院學生的子女。另外，世宗市、全羅南道麗水市、忠清北道清州市的校園也傳出高三生確診。防疫當局憂心，考場可能滲入無症狀、輕症的潛在患者；教育當局則表示，目前仍朝考試如期舉行的方向努力。

南韓國務總理丁世均（정세균）將預計於當地時間29日下午4時30分召開緊急記者會，針對此次第3波全國性大流行發佈新的防疫對策，宣布是否調升首都圈與全國各地的防疫層級，屆時保健福祉部長朴淩厚（박능후）、疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）皆會出席。

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