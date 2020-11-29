駐美代表處23人居家隔離14天　預計30日前完成全員採檢

▲駐美代表蕭美琴。（圖／翻攝自駐美代表處臉書）

記者蘇晏男／台北報導

美國新冠肺炎疫情升溫，我國駐美代表處自10月22日至11月28日下午5時，總計11人確診、1人康復。駐美代表蕭美琴指出，依照中央流行疫情指揮中心的標準，目前共23位接觸者需在家隔離觀察14天。

蕭美琴表示，在確診者中，有3人及2人分別隸屬同組，其他確診者則分屬不同組別與辦公空間，彼此業務往來接觸有限；而配偶確診的職員有兩人，25日採檢結果均是陰性，不排除各自受到社區傳播而感染。

蕭美琴指出，由於11月24日出現2名職員確診，駐美代表處25日擴大採檢，接觸者與非接觸但自願採檢職雇眷共59人受檢。其餘尚未採檢職雇員，已另行安排，扣除軍事代表團另於下週安排採檢外，預計於30日前完成全員採檢。

駐美代表處聽從指揮中心專家建議，由於快篩的準確度不如PCR核酸檢驗，且核酸檢驗的結果需數日等待，但為保險起見，確診無症狀者都已完成二次PCR採檢等待結果中。同樣的，也安排為其他職眷進行PCR核酸檢驗。

蕭美琴表示，為確保工作人員與洽公民眾安全，領務大廳暫時關閉。而由於領務申請件數倍增、人員調度、郵寄處理等因素，需辦理時間更長，請民眾體諒。

▼蕭美琴在臉書透露駐美代表處新冠肺炎確診者近況及相關應對措施。（圖／翻攝自蕭美琴臉書，點圖可放大）