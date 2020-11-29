國際航班變動致「陰性證明過期」　陳時中：正當理由回台免罰

▲衛福部長陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

秋冬專案12月1日上路後，旅外國人也需持3日內陰性證明才能回台，違者恐有罰則。不過，被問及若是因國際航班變動，導致陰性報告過期，是否需要重驗時，陳時中回應，「這叫正當理由」，無需重驗就可搭機返台。

中央流行疫情指揮中心公佈秋冬專案陰性證明政策後，引發媒體與立委質疑違反人權，指揮中心25日再度公佈3項例外，若為奔喪等緊急協處、來自無法自費篩檢國家與部會專案經指揮中心同意者，就算無法持登機前3日核酸檢驗報告，也不予裁罰。

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副指揮官陳宗彥日前表示，全球僅有不到1成的國家無法自費篩檢，如大洋洲吐魯瓦國、紐埃、斐濟及東加等4國；另部分國家不幫孩童篩檢，指揮中心也不會嚴格要求，只要父母持3日內陰性證明就可回台。

依據指揮中心規定，若海外民眾未符合上述3例外情形即逕自返臺，除仍須依航空公司安排機上指定區域搭乘，入境時須自費接受採檢外，後續不得申請防疫補償，並將依據傳染病防治法最高處15萬元罰鍰，如經確診COVID-19而有傳染於他人之虞，亦須負相關刑責。

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