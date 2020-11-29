恐怖白衣男國道「無差別轟炸」！護欄外飛砸石塊　2車中彈險沒命

▲桃園－機場系統南下27日晚間發生白衣男在施工護欄外丟擲石塊砸窗情事。（圖／翻攝Google Map）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名邱姓男子27日晚間，由蘆竹區開車上南崁交流道往南、要接國道2號前往大園時，車子前面的擋風玻璃右下方，竟突遭不明物體砸中，邱男暗認倒霉並將車停靠路肩查看，未料前方也有1輛計程車的車窗也遭石塊砸中，兩人調閱行車紀錄器，赫然發現是國道上方，有名白衣男在施工護欄外朝下方車輛丟石塊，怒向警方報案。

國道公路警察局第一大隊29日表示，該起民眾行經國道施工區，遭不明人士丟擲石塊致車損案，發生於27日20時許國道1號南向51公里處，該大隊接獲通報後，派遣巡邏車查看南向桃園入口至52公里處，並下車徒步巡查施工區，尚未發現該可疑人士，然仍將調閱影像偵辦，並請中壢工務段加強工區管理，管制門禁。

由於，車行國道遭不明物體砸中車窗，過去多半是非人為因素，同樣受害的計程車司機表示，因為當晚前後兩車都遭石塊砸中，兩人各自看了行車紀錄器，赫然發現竟有名白衣男，站在車道上方施工護欄外並有丟擲的動作，才與邱男一起將車開到中壢休息站向國道警察警方報案。兩人都認為，高速公路上大家車速都很快，白衣男朝車子丟石塊，不管他人生命安全，此一行徑真的是太可惡了！

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