確保春節南崁交通疏運　警方將對壅塞賣場進行入口道路封閉

▲警方若遇春節購物回堵車潮，將施鐵腕封閉賣場入口道路。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市南崁交流道週邊向來為市內交通壅塞熱區之一，為加強春節期間南崁地區的交通疏運工作，警方6日邀請有關單位會勘改善，除計畫實施車輛分流措施，並要求百貨賣場業者自聘交維人員外，更做出倘購物車潮嚴重回堵道路交通時，警方甚至會立即發布交通管制命令，暫時封閉賣場入口道路。

▲▼警方與相關單位會勘改善壅塞桃園南崁熱區。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局今天邀請到了交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段、桃園市政府交通局、蘆竹區公所以及蘆竹區各大賣場業者代表等，一同針對蘆竹區台4線春節期間的交通輸運工作，進行現地會勘與協調。

首先針對去年施作的桃園交流道交通改善工程進行成效評估，自從新南路一段最外側車道以防撞倒桿實體區隔成國道1號北上匝道入口專用道後，且不須停等路口紅燈，便可直接駛入北上匝道，過去常見排隊駛上國道1號車流回堵中正路的狀況已不復見，進而縱深疏導了中正路的交通。

另對於各大賣場春節前的購物人車潮進行評估與分析，蘆竹警察分局計畫實施車輛分流措施，並要求業者自聘交維人員，協助以交通錐區隔最外側車道為進場專用道。倘購物車潮嚴重回堵道路交通時，警方甚至會立即發布交通管制命令，暫時封閉賣場入口道路。

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