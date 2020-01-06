　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

確保春節南崁交通疏運　警方將對壅塞賣場進行入口道路封閉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警方若遇春節購物回堵車潮，將施鐵腕封閉賣場道路。（圖／蘆竹警分局提供）

▲警方若遇春節購物回堵車潮，將施鐵腕封閉賣場入口道路。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市南崁交流道週邊向來為市內交通壅塞熱區之一，為加強春節期間南崁地區的交通疏運工作，警方6日邀請有關單位會勘改善，除計畫實施車輛分流措施，並要求百貨賣場業者自聘交維人員外，更做出倘購物車潮嚴重回堵道路交通時，警方甚至會立即發布交通管制命令，暫時封閉賣場入口道路。

▲▼警方與相關單位會勘改善壅塞桃園南崁熱區。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼警方與相關單位會勘改善壅塞桃園南崁熱區。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼警方與相關單位會勘改善壅塞桃園南崁熱區。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局今天邀請到了交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段、桃園市政府交通局、蘆竹區公所以及蘆竹區各大賣場業者代表等，一同針對蘆竹區台4線春節期間的交通輸運工作，進行現地會勘與協調。

首先針對去年施作的桃園交流道交通改善工程進行成效評估，自從新南路一段最外側車道以防撞倒桿實體區隔成國道1號北上匝道入口專用道後，且不須停等路口紅燈，便可直接駛入北上匝道，過去常見排隊駛上國道1號車流回堵中正路的狀況已不復見，進而縱深疏導了中正路的交通。

另對於各大賣場春節前的購物人車潮進行評估與分析，蘆竹警察分局計畫實施車輛分流措施，並要求業者自聘交維人員，協助以交通錐區隔最外側車道為進場專用道。倘購物車潮嚴重回堵道路交通時，警方甚至會立即發布交通管制命令，暫時封閉賣場入口道路。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
女遭毛巾反綁浮屍浴缸、兒吊死衣櫥！警抓不到台南殺人魔　因鄉親
「世界第一帥」澳洲少年長大顏值破表！藍鑽石雙眸放大看...藏
下體狂感染！她一張嘴...醫驚見「白色破洞」竟是染愛滋病
韓國瑜看哪位女同學漂亮小腿？　黃創夏「4字成語」爆出她名字
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南掃街百尊「三太子」助陣　蔡英文：這區域最熱鬧！　

10年前北上爭取興建蘇花改　10年後傅崐萁再爭取打通國道6號

確保春節南崁交通疏運　警方將對壅塞賣場進行入口道路封閉

「查水表」情事頻傳？　桃園市議會藍營：拒絕綠色恐怖

陳吉仲台南訪視將軍、北門　賴惠員偕同聆聽農民甘苦心聲

桃園勞檢處年前啟動春安專案　期勞雇雙方平安過好年

青埔重大建設！桃園會展中心統包工程簽約　3年後完工

東部訓練基地揭牌　推動運動產業及體育人才培育

連撞4車引擎蓋「倒Ｖ字型」凹陷　駕駛：不知道怎麼撞上去的

劉櫂豪爭取釋迦出口大陸　補助運費每公斤3元

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

台南掃街百尊「三太子」助陣　蔡英文：這區域最熱鬧！　

10年前北上爭取興建蘇花改　10年後傅崐萁再爭取打通國道6號

確保春節南崁交通疏運　警方將對壅塞賣場進行入口道路封閉

「查水表」情事頻傳？　桃園市議會藍營：拒絕綠色恐怖

陳吉仲台南訪視將軍、北門　賴惠員偕同聆聽農民甘苦心聲

桃園勞檢處年前啟動春安專案　期勞雇雙方平安過好年

青埔重大建設！桃園會展中心統包工程簽約　3年後完工

東部訓練基地揭牌　推動運動產業及體育人才培育

連撞4車引擎蓋「倒Ｖ字型」凹陷　駕駛：不知道怎麼撞上去的

劉櫂豪爭取釋迦出口大陸　補助運費每公斤3元

查定營業稅店家　繳納期延長到2月11日至20日

「中邪說」挨轟　韓國瑜澄清「被截斷」：是在憂慮台灣！

影／股市有選舉行情？　分析大師杜金龍：選後有望突破12682歷史高點

林心如為女兒慶祝3歲生日！　「超萌宴會現場曝光」甜蜜告白：謝謝妳完整我們

台南掃街百尊「三太子」助陣　蔡英文：這區域最熱鬧！　

年齡逢9易劈腿！研究曝「12個偷吃事實」…肉體vs.心靈出軌你接受哪個

王力宏江蘇衛視跨年收視奪冠！　加碼宣佈2020新計劃

不用花大錢！「6個方法」改善軟薄易斷指甲

世新大學電梯夾死人！男肢體變形卡1、2樓間　學生「滑手機」驚見滴血嚇壞

汪星人冰面上拉雪橇...上百人痛批：殘忍！　眼尖網一看誤會大了

地方熱門新聞

謝龍介爆：伯母臉書轉PO圖被約談

「村長」詹江村　公開力挺陳根德

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

白千層林蔭小農市集　倘佯鄉野購物美食之旅

小英台南造勢　競總：10萬人力挺台灣全勝利

郭國文不畏抹黑主打政績牌

小英競總：民眾聚集突破15萬人

「工人鎮長」洪明江　宣誓就職縣議員

大學生創意呼籲返鄉投票

凌志失控連撞4車：不知道怎麼撞上去的

小英、亭妃台南掃街百尊「三太子」加油助陣

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

寒士尾牙桃園場　尚有兩成待認助

柯：不是煤炭乾不乾淨、而是人

更多熱門

相關新聞

多賺一筆年終！永豐金證AI估春節行情可期

多賺一筆年終！永豐金證AI估春節行情可期

根據永豐金證券投資顧問部分析，台股過去曾出現2次年度漲幅逾2成，隔年均再寫下指數新高紀錄，因此根據AI演算，12,000點的台股仍有許多個股出現好買點，投資人順勢掌握春節行情，有機會為自己再加發一筆年終獎金。

空污高峰期對策　搬出空氣清淨機

空污高峰期對策　搬出空氣清淨機

年假請5休16天　他好奇「真有人敢嗎？」

年假請5休16天　他好奇「真有人敢嗎？」

民營金控「年終王」比往年多　還給員工加薪10%

民營金控「年終王」比往年多　還給員工加薪10%

關鍵字：

春節南崁交流道交通疏運賣場路封閉

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

余天每月淨存91萬？柯：去開理財節目

認愛金希澈「MOMO親筆信道歉」！

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面