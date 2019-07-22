影／白衣男打人後「心臟病發」倒地　網傳他是黑幫老大「飛天南」

▲白衣男倒地不醒，救護人員趕來搶救。（圖／翻攝LIHKG論壇）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港反送中民眾21日在港鐵元朗站遭一群白衣人持棍追打，連議員、記者都被毆受傷，滿臉是血。打完人之後，這群白衣人迅速撤離，未被警方逮補，但其中一名白衣男卻突然在大街上倒下，疑似心臟病發導致，網上則流傳，他的身份為外號「飛天南」的黑幫老大。

白衣男倒地的影片目前正在網路上瘋傳，從影片中可以發現，他原本手持長木棍走來走去，但突然就倒在地上，木棍也掉到地上。許多網友指出，這名男子就是參與元朗暴力圍毆的黑幫老大「飛天南」，甚至有人表示，他是心臟病發，已經暴斃身亡了。

▼網傳白衣男身份為元朗大佬「飛天南」。（圖／翻攝LIHKG論壇）

根據港媒報導，白衣男倒地昏迷的情況確實有發生，當下也立即有救護車及救護人員趕到現場，為他進行心外按壓、電擊（AED）等急救措施，救護員要求群眾不要靠近，給出空間電擊時，還引起白衣男部分同夥不滿。

不過，白衣男在急救後仍未清醒，被救護車送往醫院持續搶救，情況危急，但沒有消息證明他暴斃或身亡。

此外，報導也指出，白衣男年約50歲，是元朗某村的前村長，上救護車以後是被送往屯門醫院，因尚未脫險，醫院內有大批白衣同夥守候，疑似是該名男子的「小弟」。

▼白衣男子混亂中突然倒下。

▼網友從後方拍下白衣男倒下過程。