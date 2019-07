影／林鄭3次被記者「逼上麥克風」　台下全問到不爽：講人話！

記者蔡紹堅/綜合報導

香港特首林鄭月娥22日與警務處長盧偉聰及數名司局長出席記者會,說明七二一反送中遊行失控事件。但在回答元朗白衣人毆打民眾事件時,眾多記者質疑林鄭月娥迴避問題,激動追問,多次打斷盧偉聰說話,林鄭月娥則面露尷尬,再度上台回應,可仍無法滿足記者,台下甚至出現「講人話呀,麻煩妳!」的聲音。

記者會的前半部進行得還算順利,但到後半部的提問環節時,場面開始變得火爆,有記者詢問警方對元朗打人事件的處理方式,以及相關官員昨日的動向。林鄭月娥回答,昨日下午已與部分司局長留意此事,並先後發出兩份聲明,包含元朗事件,她並強調,希望在掌握更多事實,得到警務處長有關調配、安排的說明後,再來回答記者問題。

就在此時,台下記者開始鼓譟,認為林鄭月娥迴避問題,打斷本來要補充說明的盧偉聰,林鄭月娥見記者群情激動,只好走回麥克風前,強調自己不是逃避,是想掌握更多事實才給個全面交代。不過,仍不能滿足記者,台下傳出「講人話呀,唔該妳!」(講人話呀,麻煩妳!)的聲音。

接著,又有記者向林鄭月娥提出更尖銳的問題,詢問21日在元朗的打人事件,是不是一場警察與黑幫勾結的「大龍鳳」(香港俗語,指串謀詐騙來獲得利益)。林鄭月娥本站在後方,不願回答此題,但見盧偉聰再次被打斷,說不出話來,只好邁步向前表示,指控她本人及特區政府勾結暴力份子的傳言,是完全沒有根據的,政府不會容忍暴力。

還有記者提到,每次遊行示威之後,林鄭月娥都出來譴責暴力,但除了譴責暴力,特區政府難道不會做別的嗎,還是每一次的譴責暴力,都助長了下一次暴力的發生。聽到這個問題,林鄭月娥先是「晃了一下」,才走到麥克風前說,作為特首,每次有暴行發生,她一定要出來譴責,否則社會會得到一個訊息,就是連特首都認為暴力沒問題。

回答完這個問題後,台下記者們又繼續追問,包括為何七一衝擊立法會時,林鄭月娥能在凌晨4點出來譴責,但這次元朗事件卻要拖這麼久,還有何時會辭職等。但林鄭月娥並沒有回答,而是跟著其他官員們一起離場,記者會也告此一段落。

觀察整個提問環節可以發現,最開始的提問氣氛還算和氣,只有拿到麥克風的記者會發言提問,其他人都保持安靜,但在林鄭月娥表示要「掌握更多事實」再回應後,記者們便激動了起來,開始直接大喊提問。

而在記者們的追問下,盧偉聰至少三次被記者打斷,林鄭月娥也至少三次被記者「叫上麥克風」,從她的表情中,可以明顯看見無奈。雖然整場記者會在尷尬中結束,但網友的情緒卻相當高漲,不斷留言稱讚記者的提問,包含:很棒的追問、記者好波(好球)、Thank you press、Good job press、Proud of our press、Well done press等。