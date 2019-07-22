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影／林鄭3次被記者「逼上麥克風」　台下全問到不爽：講人話！

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▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥22日與警務處長盧偉聰及數名司局長出席記者會，說明七二一反送中遊行失控事件。但在回答元朗白衣人毆打民眾事件時，眾多記者質疑林鄭月娥迴避問題，激動追問，多次打斷盧偉聰說話，林鄭月娥則面露尷尬，再度上台回應，可仍無法滿足記者，台下甚至出現「講人話呀，麻煩妳！」的聲音。

記者會的前半部進行得還算順利，但到後半部的提問環節時，場面開始變得火爆，有記者詢問警方對元朗打人事件的處理方式，以及相關官員昨日的動向。林鄭月娥回答，昨日下午已與部分司局長留意此事，並先後發出兩份聲明，包含元朗事件，她並強調，希望在掌握更多事實，得到警務處長有關調配、安排的說明後，再來回答記者問題。

▲面對記者提問，林鄭月娥神情凝重。（圖／路透社）

就在此時，台下記者開始鼓譟，認為林鄭月娥迴避問題，打斷本來要補充說明的盧偉聰，林鄭月娥見記者群情激動，只好走回麥克風前，強調自己不是逃避，是想掌握更多事實才給個全面交代。不過，仍不能滿足記者，台下傳出「講人話呀，唔該妳！」（講人話呀，麻煩妳！）的聲音。

接著，又有記者向林鄭月娥提出更尖銳的問題，詢問21日在元朗的打人事件，是不是一場警察與黑幫勾結的「大龍鳳」（香港俗語，指串謀詐騙來獲得利益）。林鄭月娥本站在後方，不願回答此題，但見盧偉聰再次被打斷，說不出話來，只好邁步向前表示，指控她本人及特區政府勾結暴力份子的傳言，是完全沒有根據的，政府不會容忍暴力。

▲香港特首林鄭月娥22日召開記者會回應暴力衝突事件。（圖／路透社）

還有記者提到，每次遊行示威之後，林鄭月娥都出來譴責暴力，但除了譴責暴力，特區政府難道不會做別的嗎，還是每一次的譴責暴力，都助長了下一次暴力的發生。聽到這個問題，林鄭月娥先是「晃了一下」，才走到麥克風前說，作為特首，每次有暴行發生，她一定要出來譴責，否則社會會得到一個訊息，就是連特首都認為暴力沒問題。

回答完這個問題後，台下記者們又繼續追問，包括為何七一衝擊立法會時，林鄭月娥能在凌晨4點出來譴責，但這次元朗事件卻要拖這麼久，還有何時會辭職等。但林鄭月娥並沒有回答，而是跟著其他官員們一起離場，記者會也告此一段落。

▲香港中聯辦遭民眾包圍，並潑灑黑漆。（圖／路透社）

觀察整個提問環節可以發現，最開始的提問氣氛還算和氣，只有拿到麥克風的記者會發言提問，其他人都保持安靜，但在林鄭月娥表示要「掌握更多事實」再回應後，記者們便激動了起來，開始直接大喊提問。

而在記者們的追問下，盧偉聰至少三次被記者打斷，林鄭月娥也至少三次被記者「叫上麥克風」，從她的表情中，可以明顯看見無奈。雖然整場記者會在尷尬中結束，但網友的情緒卻相當高漲，不斷留言稱讚記者的提問，包含：很棒的追問、記者好波（好球）、Thank you press、Good job press、Proud of our press、Well done press等。

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關鍵字：林鄭月娥,元朗,白衣人,白衣,白衣男

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