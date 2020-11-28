淨新口罩爆夾蟲！衛生局稽查合格　總經理鞠躬致歉「責無旁貸」

記者洪靖宜／高雄報導

有民眾爆料口罩國家隊淨新所生產的口罩，中間夾層竟然縫住一隻蟲，高雄市衛生局獲報後也立刻到淨新工廠稽查，但並無異狀。淨新口罩總經理許哲銘28日表示，該口罩確實是由自家公司製造的產品無誤，即使高雄市政府衛生局調查結果，顯示一切符合規範，但仍責無旁貸，並鞠躬向社會大眾致歉。





▲爆料公社有網友PO出一隻蟲被縫在口罩內。（圖／翻攝爆料公社）

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有網友在《爆料公社》貼文，文字指「臺灣製口罩這樣做的？還有蟲被縫在口罩裡？真的有在防疫哦」，「高職生放學拿全新的口罩想上公車，發現有蟲被縫在口罩裡」，影片中可見一隻蟲一動也不動的被縫在口罩裡面。由於口罩上面印著淨新，衛生局27日也立即到製造廠現場，觀察環境天花板及地面平滑清潔，門窗緊閉無漏洞，符合防鼠、防蟲及防塵規範，環境衛生及作業流程符合作業規範。

▲淨新口罩總經理許哲銘向社會大眾道歉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

淨新口罩總經理許哲銘28日表示，網傳淨新生產之口罩內有異物，確實是由自家公司製造的產品無誤，在防疫的關鍵時刻，使口罩國家隊受到質疑，即使高雄市政府衛生局調查結果，顯示一切符合規範，但仍責無旁貸，並在此向社會大眾致歉。

淨新表示，事發的第一時間，即全力配合高雄市政府衛生局的調查，結果顯示，製造環境的天花板及地面平滑清潔，門窗緊閉無漏洞，符合防鼠、防蟲及防塵規範，環境衛生及作業流程符合作業規範。為確認權責問題，將繼續配合相關機關進行調查，若最終責任歸屬為淨新，自然將承擔應負之責任，也呼籲呼籲民眾提供完整資料，供衛生局進一步查察，以利釐清相關問題。