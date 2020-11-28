　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淨新口罩爆夾蟲！衛生局稽查合格　總經理鞠躬致歉「責無旁貸」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者洪靖宜／高雄報導

有民眾爆料口罩國家隊淨新所生產的口罩，中間夾層竟然縫住一隻蟲，高雄市衛生局獲報後也立刻到淨新工廠稽查，但並無異狀。淨新口罩總經理許哲銘28日表示，該口罩確實是由自家公司製造的產品無誤，即使高雄市政府衛生局調查結果，顯示一切符合規範，但仍責無旁貸，並鞠躬向社會大眾致歉。

▲爆料公社有網友PO出一隻蟲被縫在口罩內。（圖／翻攝爆料公社）

▲爆料公社有網友PO出一隻蟲被縫在口罩內。（圖／翻攝爆料公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在《爆料公社》貼文，文字指「臺灣製口罩這樣做的？還有蟲被縫在口罩裡？真的有在防疫哦」，「高職生放學拿全新的口罩想上公車，發現有蟲被縫在口罩裡」，影片中可見一隻蟲一動也不動的被縫在口罩裡面。由於口罩上面印著淨新，衛生局27日也立即到製造廠現場，觀察環境天花板及地面平滑清潔，門窗緊閉無漏洞，符合防鼠、防蟲及防塵規範，環境衛生及作業流程符合作業規範。

▲淨新口罩總經理許哲銘發表聲明 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲淨新口罩總經理許哲銘向社會大眾道歉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

淨新口罩總經理許哲銘28日表示，網傳淨新生產之口罩內有異物，確實是由自家公司製造的產品無誤，在防疫的關鍵時刻，使口罩國家隊受到質疑，即使高雄市政府衛生局調查結果，顯示一切符合規範，但仍責無旁貸，並在此向社會大眾致歉。

淨新表示，事發的第一時間，即全力配合高雄市政府衛生局的調查，結果顯示，製造環境的天花板及地面平滑清潔，門窗緊閉無漏洞，符合防鼠、防蟲及防塵規範，環境衛生及作業流程符合作業規範。為確認權責問題，將繼續配合相關機關進行調查，若最終責任歸屬為淨新，自然將承擔應負之責任，也呼籲呼籲民眾提供完整資料，供衛生局進一步查察，以利釐清相關問題。

ET快訊
傳奇網路鞋商Zappos「台裔創辦人」謝家華辭世　享年46歲
境外移入增　柯文哲解答「北市跨年辦不辦」
台南市集塞爆！民眾卡市區哀號：車沒辦法動　見「上帝視角」秒懂
喜歡吃什麼「代表老了？」　這答案超有感
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

CPR病公主私訊對不起...不被接受！「應向大眾＋醫護＋EMT道歉」

日本西川流＋藝術大師洪易　燈光時尚走秀...手繪和服展創意

桃園5大路口強力違規取締　平鎮警：闖紅燈紅燈右轉車不讓人必抓

北市萬華中正區1.8萬戶大停電！　台電急搶修：世貿變電所故障

淨新口罩爆夾蟲！衛生局稽查合格　總經理鞠躬致歉「責無旁貸」

「5生肖」12月錢賺到令人眼紅！No1迎來好運「收入暴增」

兩天增23例境外「印尼占大宗」　陳時中：三方面檢討移工政策

點外送隔天「外送員傳來訊息」！　她一看「帶食物給妳」超害怕

澄清「持陰性報告返台」無違憲惹議　莊人祥：沒要取代大法官

周末最冷探16度！這3區防豪雨彈　另一波「冷空氣襲台」時間點曝

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

KID完成小鬼遺願「全宇宙同步上線」　和黃秋生合作：我算是國際巨星了！

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

CPR病公主私訊對不起...不被接受！「應向大眾＋醫護＋EMT道歉」

日本西川流＋藝術大師洪易　燈光時尚走秀...手繪和服展創意

桃園5大路口強力違規取締　平鎮警：闖紅燈紅燈右轉車不讓人必抓

北市萬華中正區1.8萬戶大停電！　台電急搶修：世貿變電所故障

淨新口罩爆夾蟲！衛生局稽查合格　總經理鞠躬致歉「責無旁貸」

「5生肖」12月錢賺到令人眼紅！No1迎來好運「收入暴增」

兩天增23例境外「印尼占大宗」　陳時中：三方面檢討移工政策

點外送隔天「外送員傳來訊息」！　她一看「帶食物給妳」超害怕

澄清「持陰性報告返台」無違憲惹議　莊人祥：沒要取代大法官

周末最冷探16度！這3區防豪雨彈　另一波「冷空氣襲台」時間點曝

廚房起火燃燒！屋主低頭打手遊　冷嗆消防員：抄完身分證快滾

暗指被排擠？高嘉瑜想討拍遭網打臉　林楚茵18字溫情喊話

大專棒聯／崑山贏文化後又擊敗台體　大一菜鳥投手驚艷

人生走到「孤味」又怎樣！　壽險業送單身貴族錦囊妙計

小球員見球星狂喊、包圍很瘋狂　林子偉被少棒熱情嚇到

減肥不敢吃油脂？8道「油的迷思」營養師一次破解

「萊恩U型抱枕」長出手臂環繞你！墊著打電腦、追劇好舒適

國民黨立院丟內臟抗議　柯文哲：有人撿去洗煮來吃嗎？

CPR病公主私訊對不起...不被接受！「應向大眾＋醫護＋EMT道歉」

小鬼「站C位」獻聲：謝謝你們來！　峮峮台下狂拍...妹夫Sam掩面激動爆哭

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

生活熱門新聞

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

國三生神複製《鬼滅》水之呼吸　聯絡簿成最強繪本

日收破8千！職業別曝光...網：好陌生

運動會當義工！3寶辣媽「深V解放雪乳」暴動了

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

科大迎新「四女爽圍一男」！　5人真實身分曝光

媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀

新娘討6600請吃小火鍋　她一查15年前禮金傻了

全聯驚見「夜市神級小吃」！內行：已吃8盒

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

喜歡吃什麼「代表老了？」　這答案超有感

1億車隊迎親！獨子結婚大陣仗「14聯結車+2跑車」

更多熱門

相關新聞

心智障礙生職訓體驗

心智障礙生職訓體驗

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，今年在台南官田職訓場舉辦4場心智障礙者職業體驗，配合12月1日起民眾進入八大類場所將強制配戴口罩，心智障礙生27日親手轉印各種口罩造型的馬克杯等，一起宣導秋冬防疫戴口罩，也證明身障生透過學習，可以做到更多更好。

屈臣氏明起開賣多款「特殊色口罩」

屈臣氏明起開賣多款「特殊色口罩」

國家隊口罩竟縫進一隻蟲　高雄衛生局要查

國家隊口罩竟縫進一隻蟲　高雄衛生局要查

12/1起進入雙鐵車站　就須戴口罩

12/1起進入雙鐵車站　就須戴口罩

Pinkoi開賣限定色「聖誕口罩」

Pinkoi開賣限定色「聖誕口罩」

關鍵字：

口罩口罩國家隊淨新

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面