心智障礙生職訓體驗　親手轉印口罩造型馬克杯

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南官田職訓場舉辦心智障礙者職業體驗，心智障礙生親手轉印各種口罩造型的馬克杯等，一起宣導秋冬防疫戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，今年在台南官田職訓場舉辦4場心智障礙者職業體驗，配合12月1日起民眾進入八大類場所將強制配戴口罩，心智障礙生27日親手轉印各種口罩造型的馬克杯等，一起宣導秋冬防疫戴口罩，也證明身障生透過學習，可以做到更多更好。



今年參與職業體驗的心智障礙生，包括崑山中學、台南高商及台南高工，由雲嘉南分署「創意商品設計及製作班」職訓師郭文軒帶領大家實作轉印馬克杯、胸章、鑰匙圈及開瓶器等，其中轉印馬克杯的製作稍有困難度，需先在電腦前編排圖樣及文字，接著用熱轉印紙把稿件列印出來，裁切完成再對準馬克杯仔細黏貼，最後放入熱轉印機180度高溫加熱轉印，可愛的口罩造型馬克杯就出爐了。



各種琳琅滿目的成品中，都是可愛動物造型像是貓咪、企鵝及小熊戴口罩的Q版圖樣，相當療癒又實用。其中一名17歲崑山中學職能班高三生小勇，天生患有輕度智能障礙，目前在紙箱公司實習，負責整理及包裝裁切後的紙箱，這次參加職業體驗，透過引導學習，約1個小時就完成轉印馬克杯，他開心說，喜歡動手做，體驗不同職類很有趣。



雲嘉南分署長劉邦棟表示，一般心智障礙者在就業市場上，多從事簡單或重複性的工作，職業體驗則會安排稍有複雜度的職類，由職訓師、教保員及一對一的輔導員引導邊學、邊做，讓心障者透過學習、反覆試做，知道自己有能力可以做到更多，未來也可嘗試更多專業領域的工作。



劉邦棟說，分署的職訓班是融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試可加總分3％，職訓期間領有身障證明也可領取職訓津貼，鼓勵身障者學習一技之長，也盼企業多給身障者機會。



台南官田職訓場有廣告設計、電腦數值控制機械、電腦輔助工程測量、應用電子(太陽能光電技術應用)、電腦輔助機械繪圖等17班，即日起開放報名至2021年1月4日，詳情可上雲嘉南分署官( https://s.yam.com/wRPva)查詢報名。



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