　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

心智障礙生職訓體驗　親手轉印口罩造型馬克杯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南官田職訓場舉辦心智障礙者職業體驗，心智障礙生親手轉印各種口罩造型的馬克杯等，一起宣導秋冬防疫戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南官田職訓場舉辦心智障礙者職業體驗，心智障礙生親手轉印各種口罩造型的馬克杯等，一起宣導秋冬防疫戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，今年在台南官田職訓場舉辦4場心智障礙者職業體驗，配合12月1日起民眾進入八大類場所將強制配戴口罩，心智障礙生27日親手轉印各種口罩造型的馬克杯等，一起宣導秋冬防疫戴口罩，也證明身障生透過學習，可以做到更多更好。

今年參與職業體驗的心智障礙生，包括崑山中學、台南高商及台南高工，由雲嘉南分署「創意商品設計及製作班」職訓師郭文軒帶領大家實作轉印馬克杯、胸章、鑰匙圈及開瓶器等，其中轉印馬克杯的製作稍有困難度，需先在電腦前編排圖樣及文字，接著用熱轉印紙把稿件列印出來，裁切完成再對準馬克杯仔細黏貼，最後放入熱轉印機180度高溫加熱轉印，可愛的口罩造型馬克杯就出爐了。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南官田職訓場舉辦心智障礙者職業體驗，心智障礙生親手轉印各種口罩造型的馬克杯等，一起宣導秋冬防疫戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）
各種琳琅滿目的成品中，都是可愛動物造型像是貓咪、企鵝及小熊戴口罩的Q版圖樣，相當療癒又實用。其中一名17歲崑山中學職能班高三生小勇，天生患有輕度智能障礙，目前在紙箱公司實習，負責整理及包裝裁切後的紙箱，這次參加職業體驗，透過引導學習，約1個小時就完成轉印馬克杯，他開心說，喜歡動手做，體驗不同職類很有趣。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，一般心智障礙者在就業市場上，多從事簡單或重複性的工作，職業體驗則會安排稍有複雜度的職類，由職訓師、教保員及一對一的輔導員引導邊學、邊做，讓心障者透過學習、反覆試做，知道自己有能力可以做到更多，未來也可嘗試更多專業領域的工作。

劉邦棟說，分署的職訓班是融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試可加總分3％，職訓期間領有身障證明也可領取職訓津貼，鼓勵身障者學習一技之長，也盼企業多給身障者機會。

台南官田職訓場有廣告設計、電腦數值控制機械、電腦輔助工程測量、應用電子(太陽能光電技術應用)、電腦輔助機械繪圖等17班，即日起開放報名至2021年1月4日，詳情可上雲嘉南分署官( https://s.yam.com/wRPva)查詢報名。


・穿上立刻視覺效果瘦3公斤

ET快訊
快訊／開發金將收購中壽！19：30召開記者會說明
吳慷仁被邊笑邊偷拍　「氣炸搖頭」罕見開砲
快訊／國1驚傳「9車追撞」　車陣狂堵8公里
台灣第一人！他玩電競拚出「1.7億身價」　北美最高
婚宴會慘賠「新娘討6600元」　她一查15年前禮金傻了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

12月最美的禮物　新樓醫院聖誕點燈綻放光彩

迪士尼委託「台灣粉圓教母」製作米老鼠造型彩色珍珠　國際聲名大噪　　

車禍致下半身癱瘓的柏諺　犯保屏東陪伴夢想起飛 　

前瞻核定1.5億經費　新竹市西大路新建智慧化立體停車場

彭坤炎「髹漆」技藝獲日本肯定　教案發表傳承文化資產

心智障礙生職訓體驗　親手轉印口罩造型馬克杯

線上落實盤查一箭雙鵰　新營警查贓車進而查獲毒品

台中清水高中圖書室飄無印良品風　學生忍不住喊：想唸書了

雲林少雨茂谷柑、柳丁果裂落果　縣府邀集農委會相關單位勘查

移民署新住民家庭教育　引導新住民就業方向

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

想找「工業風飯店」出差女誤入廢墟 手機沒電爆哭...警救出問：哪裡像

陳柏惟嗆：當我不能1個打35個　籲江啟臣道歉「否則扛走豬」

12月最美的禮物　新樓醫院聖誕點燈綻放光彩

迪士尼委託「台灣粉圓教母」製作米老鼠造型彩色珍珠　國際聲名大噪　　

車禍致下半身癱瘓的柏諺　犯保屏東陪伴夢想起飛 　

前瞻核定1.5億經費　新竹市西大路新建智慧化立體停車場

彭坤炎「髹漆」技藝獲日本肯定　教案發表傳承文化資產

心智障礙生職訓體驗　親手轉印口罩造型馬克杯

線上落實盤查一箭雙鵰　新營警查贓車進而查獲毒品

台中清水高中圖書室飄無印良品風　學生忍不住喊：想唸書了

雲林少雨茂谷柑、柳丁果裂落果　縣府邀集農委會相關單位勘查

移民署新住民家庭教育　引導新住民就業方向

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

清水岩溫泉露營區　明年6月營運

百年古宅變餐館「小小蔬房」

台南師生攀登尾寮山1學生失聯　警消搜3hrs尋獲

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

共機持續擾台！　湯蕙禎：強化國家認同　軍事院校教材全面檢討

台南龍崎光節─空山祭今年要售票

雲林小農村出美景　精裝農民曆6000本秒殺　

嘉義阿里山鄒族文化

嘉市食材業者千百萬支票做擔保

嘉義花磚博物館國際馳名

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

更多熱門

相關新聞

屈臣氏明起開賣多款「特殊色口罩」

屈臣氏明起開賣多款「特殊色口罩」

中央流行疫情指揮中心宣布12/1起將實施「秋冬防疫專案」，8大類場所、逾50種公共空間必須強制配戴口罩。為了滿足民眾防疫但也想美麗的心聲，屈臣氏自11/28起，全台門市開賣多款螢光色系與動物紋系列特殊色醫療級口罩，總計備量超過100萬片。

國家隊口罩竟縫進一隻蟲　高雄衛生局要查

國家隊口罩竟縫進一隻蟲　高雄衛生局要查

12/1起進入雙鐵車站　就須戴口罩

12/1起進入雙鐵車站　就須戴口罩

Pinkoi開賣限定色「聖誕口罩」

Pinkoi開賣限定色「聖誕口罩」

高中英聽二試12/12登場　全面戴口罩、不開冷氣

高中英聽二試12/12登場　全面戴口罩、不開冷氣

關鍵字：

心智障礙職訓口罩馬克杯

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

立院血腥混戰！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

好市多「黑五限定」第5天下殺品快看

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

林莎拍照沒穿內衣　網：掉出來了

獨家／張文綺爆熱戀ing！姐弟戀1年　小5歲「圈內男友」曝光

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面