沒搭車也要防疫！12/1起「進入高鐵車站等候or買票」都要戴口罩

▲12/1起進入高鐵大廳就要佩戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

隨著時節進入秋冬，新冠肺炎防疫也再度進入戒備，台灣高鐵公司配合中央流行疫情指揮中心實施秋冬防疫專案，12月1日起旅客進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）時，即須配戴口罩，在車站或車廂時若有飲食需求，需與他人保持社交距離或有適當阻隔下，才可暫時取下口罩飲食，飲食完畢後須立即佩戴口罩。

高鐵公司表示，已全面實施旅客進站體溫測量，連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。旅客自進入高鐵車站、搭車至離站，請一律自備口罩並全程佩戴。

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高鐵公司將依據中央流行疫情指揮中心指引落實執行，敬請旅客遵守相關規定，保護自身與大眾健康安全。

▲旅客若有飲食需求，可暫時拿下口罩，飲食完畢需再戴回口罩。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司指出，車站每2小時即消毒一次，並於售票櫃檯、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，皆劃設「社交距離」參考線，另於旅客動線上廣設消毒酒精，提供旅客使用。同時，每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，即以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒。

高鐵公司強調，將依照中央流行疫情指揮中心及政府頒布之最新防疫指引，持續檢視並適時調整相關措施，並透過車站張貼公告、車站及列車上廣播與車廂內跑馬燈等方式加強宣導，敬請旅客配合。