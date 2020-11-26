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Pinkoi開賣獨家限定「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」

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▲▼Pinkoi獨家開賣限定款「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」（圖／Pinkoi提供）

▲Pinkoi獨家開賣限定款「聖誕口罩」！引進水晶、珍珠等多款「仙氣口罩鍊」。（圖／Pinkoi提供）

記者林育綾／台北報導

「秋冬防疫專案」將於12月起全台啟動，屆時各大場所將必須配戴口罩！而亞洲設計品牌購物網站Pinkoi 今（26）日發布，攜手台灣口罩國家隊涔宇科技，獨家推出聖誕款醫療口罩，限定2色「北歐耶誕」、「緋紅」即日起開賣，更引進海內外各品牌的口罩鍊，包括水晶、礦石、編織、串珠等多款是，仙氣破表！

▲▼Pinkoi獨家開賣限定款「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」（圖／Pinkoi提供）

▲此波聖誕口罩有限定2色「北歐耶誕」、「緋紅」，每盒50入售價380元。（圖／Pinkoi提供）

此波聖誕限定款醫療口罩共2色「北歐耶誕」、「緋紅」，以黑色包邊凸顯紅綠暖心配色，即日起獨家在Pinkoi開賣，每盒50入售價380元，期望帶給消費者既時尚又具節慶感的精品級口罩。除了聖誕款，先前獨家推出涔宇科技的「黑耀彩光」、「潑墨時尚」、「粉嫩馬卡龍」系列也能買到。

▲▼Pinkoi獨家開賣限定款「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」（圖／Pinkoi提供）

▲台灣設計品牌「花開製造所」選用日本進口珠材、黃銅搭配典雅天然礦石，打造多款仙氣十足的口罩鏈。（圖／Pinkoi提供）

Pinkoi 也引進各式海內外設計品牌的造型「口罩鍊」，包括水晶、礦石、編織、串珠等多樣款式，讓人可以天天隨造型搭配。例如台灣設計品牌「花開製造所」選用日本進口珠材、黃銅搭配典雅天然礦石，打造多款仙氣十足的口罩鍊；而「ADORN & FANCY」選用施華洛世奇水晶珍珠與抗敏不鏽鋼鍊條搭配，獨家設計手工製作實用又具質感，光是掛在口罩上就極具美感，頓時升級成時尚配件。

▲▼Pinkoi獨家開賣限定款「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」（圖／Pinkoi提供）

▲台灣配飾品牌ADORN & FANCY選用施華洛世奇水晶珍珠與抗敏不鏽鋼鍊條搭配。（圖／Pinkoi提供）

▲▼Pinkoi獨家開賣限定款「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」（圖／Pinkoi提供）

▲擅長編織技藝的泰國品牌PS.By Hand.，推出自然系編織款口罩鍊。（圖／Pinkoi提供）

而泰國品牌PS.By Hand.推出自然系編織款口罩鍊，將大自然中的花花草草用布線透過細膩手法編織出，為口罩造型增添幾分清新感。同樣來自泰國品牌，以怪奇手機殼設計為名的everythingmadebyfk，推出充滿童趣的塑膠五彩口罩鍊，搭上迷樣眼睛配飾，為一成不變的口罩增添多樣色彩；而needanewneedle推出著名粉嫩配色口罩鍊套組，將布口罩與鍊子視為整體，運用撞色設計營造簡約迷人風格。

▲▼Pinkoi獨家開賣限定款「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」（圖／Pinkoi提供）

▲everythingmadebyfk 推出充滿童趣的塑膠五彩口罩鍊。（圖／Pinkoi提供）

▲▼Pinkoi獨家開賣限定款「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」（圖／Pinkoi提供）

▲▼needanewneedle推出著名粉嫩配色口罩鍊套組，運用撞色設計營造簡約迷人風格。（圖／Pinkoi提供）

▲▼Pinkoi獨家開賣限定款「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」（圖／Pinkoi提供）

東森購物也引進多款「聖誕節口罩」，更推出100片「聖誕節綜合款成人兒童口罩」（50片X2包）售價600元，提供成人款、兒童款可選，共有5款圖案組合。

▲東森購物網聖誕節口罩已上架。（圖／翻攝自東森購物官網）

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