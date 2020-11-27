「加料版」國家隊口罩！遭爆縫進一隻蟲　高市衛生局說話了



▲爆料公社有網友PO出一隻蟲被縫在口罩內。（圖／翻攝爆料公社）

記者洪靖宜／高雄報導

口罩國家隊生產的口罩，竟然夾雜著一隻蟲？就有民眾拍下影片PO網，說高職生準備搭公車，拿起全新的口罩，發現裡頭竟然縫有一隻蟲，而這家還是屬於國家隊的口罩公司，高雄市衛生局表示，會儘速到工廠稽查，如果有違反藥事法，將依法開罰。

有網友在《爆料公社》貼文，附上一段影片，指「臺灣製口罩這樣做的？還有蟲被縫在口罩裡？真的有在防疫哦」，「高職生放學拿全新的口罩想上公車，發現有蟲被縫在口罩裡」，影片中可見一隻蟲一動也不動的被縫在口罩裡面。

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▲高雄市衛生局到淨新口罩廠稽查 。（圖／高雄市衛生局提供）

由於該口罩上面印著淨新，該公司隸屬口罩國家隊，致電給淨新總經理許哲銘並未接電話。不過，高雄市衛生局表示，針對民眾反映口罩有蟲之情況，將依據民眾所提供之影片派員到廠稽查。衛生局表示，製造廠現場環境天花板及地面平滑清潔，門窗緊閉無漏洞，符合防鼠、防蟲及防塵規範，環境衛生及作業流程符合作業規範，業者表示影片內中口罩確實為自家生產的口罩。據民眾提供的影片內容僅有部分，未有完整口罩全貌，尚難認定口罩內的小蟲是製造過程或是後續販售端的因素，衛生局為加以釐清相關問題，將請民眾提供完整資料供衛生局查察，倘發現有違反藥事法情事，將依藥事法第90條規定，裁處6萬元以上罰鍰。

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