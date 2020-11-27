屈臣氏11/28起開賣多款「特殊色口罩」，備貨百萬片，1片平均6元

▲屈臣氏明（11/28）起獨家開賣3款特殊色口罩。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布12/1起將實施「秋冬防疫專案」，8大類場所、逾50種公共空間必須強制配戴口罩。為了滿足民眾防疫但也想美麗的心聲，屈臣氏自11/28起，全台門市開賣多款螢光色系與動物紋系列特殊色醫療級口罩，總計備量超過100萬片。

▲Watsons x怡賓醫療用口罩，50片（盒裝），薰衣草紫，299元。

▲Watsons x永猷醫療用口罩，50片（盒裝），螢光橘/螢光綠，319元。

購入特殊色口罩已成民眾生活小確幸，為了讓大家在年末聚會派對造型更具新意，屈臣氏宣布將於11/28起開賣特殊色醫療口罩，包含亮眼的螢光綠、螢光橘，和清新的薰衣草紫。

▲Watsons 醫療防護口罩5片袋裝，迷幻斑馬/甜美豹紋，69元。

此外，預計12/5也將開賣5片裝的動物紋系列，包括迷幻斑馬與甜美豹紋，單包售價69元。全台屈臣氏門市陸續開賣，各門市口罩到貨數量與時間不定，實際數量請以各門市庫存數量為準。

▲寶雅日前推出時尚醫用口罩，消費者反應不錯。

寶雅攜手聚泰科技，共同打造3款絕美雙鋼印醫用口罩，限量推出10萬盒。全系列共推出3種款式，分別為雲朵朵、冰晶紫以及幻彩虹，粉嫩色彩讓你戴出時尚好心情。

▲寶雅 MIT許願口罩，50片（盒裝），399元。