嘉義市推餐飲安全分級制！184家業者通過評核...42家獲金質獎

▲嘉義市首頒餐飲界「金質獎」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓市民及遊客來到嘉義用餐放心，嘉義市近年來大力推動餐飲分級，業者須通過食品衛生安全層層評核才能獲獎，被視為餐飲業的「奧斯卡獎」。為鼓勵得獎業者持續向前邁進，今年更首推「金質獎」，頒獎表揚連續兩屆獲得優級的業者。嘉義市長黃敏惠28日在「餐飲業優良店頒獎典禮暨食安美食展」，除頒發金質獎、優級和良級獎給通過評核的優良業者，更攜手得獎業者化身「阿惠師」一同大展廚藝，現場業者也端出美食讓民眾免費品嚐，分享獲獎喜悅。

黃敏惠表示，近期萊豬甚至連內臟都要進來，這讓人很憤怒，國人大多有吃豬肉習慣，因此我們源頭一定要把關好，前幾天我們供應營養午餐業者拿出一百萬支票來掛保證，這是我們最不想、也不可能兌現的支票。今天通過評核的業者都是經由嚴格把關，包括特色餐廳、飲料店、早餐店、飯店、百貨美食街等各類餐飲業者，讓民眾用餐時能有更多安心的選擇。

▲嘉義市積極打造優質用餐環境 。（圖／嘉義市政府提供）

今年更是首度加碼「金質獎」，107年、109年連續二屆獲得優級的業者，即可榮獲「金質獎」殊榮，如同餐飲業中的優等模範生。也期望得獎業者能作為同業間的標竿表率，刺激、吸引更多餐飲業者共襄盛舉。

黃敏惠提到，食安是一個具體行動，不只公部門要做，所有的餐飲業者都要一起，每個業者都秉持著職人的精神以及道德良心，所以能在第一關為我們把關，政府在第二關做輔導、認證，再透過崇仁醫專專業團隊協助，過程中每個業者都願意配合，我們每年都不斷升級，今年除表揚優良店家之外，再頒予連續兩屆獲得優級的業者「金質獎」，結合公私部門，讓每個人進到嘉義巿的時候，買任何東西看到這個認證就知道是安全的，未來會在店家的外面掛上布條，讓消費者知道店家商品可以安心購買。

崇仁醫專校長周立勳表示，同仁做為嘉義巿食安團隊的一份子，有最專業的團隊和評核人員來做好嘉義巿食安的把關，感恩能貢獻出心力，另外也恭喜今年獲金質獎和通過評核的廠商，能一起努力，共同打造嘉義巿成為一個食安的都巿。

▲嘉義市長黃敏惠化身廚師 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局今年委託崇仁醫護管理專科學校，邀集食品相關專家、學者與衛生局稽查員共組專業小組，完成402家次的餐飲業衛生安全輔導、優良分級評核與追蹤查核，共計184家業者通過評核，其中榮獲金質獎殊榮達42家、優級119家、良級65家，同時藉由舉辦優良業者的食安美食展，讓民眾品嚐優良業者的特色美食。

市府衛生局表示，通過評核之業者名單公布於嘉義市政府衛生局-食安在嘉網站網站，提供外地遊客與市民安心用餐的選擇，歡迎來嘉義尋找屬於自己的那份食安好時光！