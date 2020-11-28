　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市推餐飲安全分級制！184家業者通過評核...42家獲金質獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義市首頒餐飲界「金質獎」表揚超級模範生 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市首頒餐飲界「金質獎」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓市民及遊客來到嘉義用餐放心，嘉義市近年來大力推動餐飲分級，業者須通過食品衛生安全層層評核才能獲獎，被視為餐飲業的「奧斯卡獎」。為鼓勵得獎業者持續向前邁進，今年更首推「金質獎」，頒獎表揚連續兩屆獲得優級的業者。嘉義市長黃敏惠28日在「餐飲業優良店頒獎典禮暨食安美食展」，除頒發金質獎、優級和良級獎給通過評核的優良業者，更攜手得獎業者化身「阿惠師」一同大展廚藝，現場業者也端出美食讓民眾免費品嚐，分享獲獎喜悅。

黃敏惠表示，近期萊豬甚至連內臟都要進來，這讓人很憤怒，國人大多有吃豬肉習慣，因此我們源頭一定要把關好，前幾天我們供應營養午餐業者拿出一百萬支票來掛保證，這是我們最不想、也不可能兌現的支票。今天通過評核的業者都是經由嚴格把關，包括特色餐廳、飲料店、早餐店、飯店、百貨美食街等各類餐飲業者，讓民眾用餐時能有更多安心的選擇。

▲嘉義市首頒餐飲界「金質獎」表揚超級模範生 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市積極打造優質用餐環境 。（圖／嘉義市政府提供）

今年更是首度加碼「金質獎」，107年、109年連續二屆獲得優級的業者，即可榮獲「金質獎」殊榮，如同餐飲業中的優等模範生。也期望得獎業者能作為同業間的標竿表率，刺激、吸引更多餐飲業者共襄盛舉。

黃敏惠提到，食安是一個具體行動，不只公部門要做，所有的餐飲業者都要一起，每個業者都秉持著職人的精神以及道德良心，所以能在第一關為我們把關，政府在第二關做輔導、認證，再透過崇仁醫專專業團隊協助，過程中每個業者都願意配合，我們每年都不斷升級，今年除表揚優良店家之外，再頒予連續兩屆獲得優級的業者「金質獎」，結合公私部門，讓每個人進到嘉義巿的時候，買任何東西看到這個認證就知道是安全的，未來會在店家的外面掛上布條，讓消費者知道店家商品可以安心購買。

崇仁醫專校長周立勳表示，同仁做為嘉義巿食安團隊的一份子，有最專業的團隊和評核人員來做好嘉義巿食安的把關，感恩能貢獻出心力，另外也恭喜今年獲金質獎和通過評核的廠商，能一起努力，共同打造嘉義巿成為一個食安的都巿。

▲嘉義市首頒餐飲界「金質獎」表揚超級模範生 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市長黃敏惠化身廚師 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局今年委託崇仁醫護管理專科學校，邀集食品相關專家、學者與衛生局稽查員共組專業小組，完成402家次的餐飲業衛生安全輔導、優良分級評核與追蹤查核，共計184家業者通過評核，其中榮獲金質獎殊榮達42家、優級119家、良級65家，同時藉由舉辦優良業者的食安美食展，讓民眾品嚐優良業者的特色美食。

市府衛生局表示，通過評核之業者名單公布於嘉義市政府衛生局-食安在嘉網站網站，提供外地遊客與市民安心用餐的選擇，歡迎來嘉義尋找屬於自己的那份食安好時光！

ET快訊
傳奇網路鞋商Zappos「台裔創辦人」謝家華辭世　享年46歲
境外移入增　柯文哲解答「北市跨年辦不辦」
台南市集塞爆！民眾卡市區哀號：車沒辦法動　見「上帝視角」秒懂
喜歡吃什麼「代表老了？」　這答案超有感
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國身心障礙運動會　台南市田徑首日破5項大會紀錄

嘉義市推餐飲安全分級制！184家業者通過評核...42家獲金質獎

台電自來水公司路面整修　嘉義市吳鳳北路民樂街28日進場刨除

雲林農作學旅！70名企業家聯合同學會　體驗一日農作到推廣轉型

天候疫情影響冬茶產銷　嘉義市製柴所展售特色茶

嘉義市調站接地氣　參與動物保護宣導兼顧政令宣導

打造全齡宜居城市　嘉義巿國際志工日秀創意

守護國際學生安全　嘉市警前進嘉義大學校園座談

「109年台灣健康城市」韌性與創新獎　嘉市警全臺唯一獲獎

故宮南院歲末「樹藝風華」盆景展登場　接棒宋明山水名作展　　

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

KID完成小鬼遺願「全宇宙同步上線」　和黃秋生合作：我算是國際巨星了！

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

全國身心障礙運動會　台南市田徑首日破5項大會紀錄

嘉義市推餐飲安全分級制！184家業者通過評核...42家獲金質獎

台電自來水公司路面整修　嘉義市吳鳳北路民樂街28日進場刨除

雲林農作學旅！70名企業家聯合同學會　體驗一日農作到推廣轉型

天候疫情影響冬茶產銷　嘉義市製柴所展售特色茶

嘉義市調站接地氣　參與動物保護宣導兼顧政令宣導

打造全齡宜居城市　嘉義巿國際志工日秀創意

守護國際學生安全　嘉市警前進嘉義大學校園座談

「109年台灣健康城市」韌性與創新獎　嘉市警全臺唯一獲獎

故宮南院歲末「樹藝風華」盆景展登場　接棒宋明山水名作展　　

廚房起火燃燒！屋主低頭打手遊　冷嗆消防員：抄完身分證快滾

暗指被排擠？高嘉瑜想討拍遭網打臉　林楚茵18字溫情喊話

大專棒聯／崑山贏文化後又擊敗台體　大一菜鳥投手驚艷

人生走到「孤味」又怎樣！　壽險業送單身貴族錦囊妙計

小球員見球星狂喊、包圍很瘋狂　林子偉被少棒熱情嚇到

減肥不敢吃油脂？8道「油的迷思」營養師一次破解

「萊恩U型抱枕」長出手臂環繞你！墊著打電腦、追劇好舒適

國民黨立院丟內臟抗議　柯文哲：有人撿去洗煮來吃嗎？

CPR病公主私訊對不起...不被接受！「應向大眾＋醫護＋EMT道歉」

小鬼「站C位」獻聲：謝謝你們來！　峮峮台下狂拍...妹夫Sam掩面激動爆哭

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

清水岩溫泉露營區　明年6月營運

2歲童衝出馬路　駕駛驚嚇急煞車

台中清水高中圖書室飄無印良品風

大坑3號步道重新開放　新增美景超好拍

闖某高中女宿　黑衣人：找朋友

台南師生攀登尾寮山1學生失聯　警消搜3hrs尋獲

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

超推大坑美食！獨特孜然麵線引爆味蕾

「台灣粉圓教母」製作米老鼠造型彩色珍珠　聲名大噪　　

雲林小農村出美景　精裝農民曆6000本秒殺　

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

被浪狗啃咬滿月　里長：目前仍有20多隻出沒

更多熱門

相關新聞

連19年稱霸！華碩勇奪27項台灣精品獎　ROG Zephyrus Duo 15獲頒金質獎

連19年稱霸！華碩勇奪27項台灣精品獎　ROG Zephyrus Duo 15獲頒金質獎

華碩（2357）今（25）日宣布，第29屆台灣精品獎揭曉，華碩及ROG玩家共和國一舉奪得27座獎項，同時也創下連續19年蟬聯獲獎數最多品牌的紀錄，其中「ROG Zephyrus Duo 15」電競筆電，搭載獨家4K雙螢幕，更獲金質獎最高殊榮肯定。

嘉義市文化局音樂廳重新啟用

嘉義市文化局音樂廳重新啟用

嘉市引進YouBike

嘉市引進YouBike

嘉義市解水荒　水資中心提供回收水供民眾取用

嘉義市解水荒　水資中心提供回收水供民眾取用

包包掏刀砍殺母親　嘉義逆女上銬

包包掏刀砍殺母親　嘉義逆女上銬

關鍵字：

嘉義市食品衛生金質獎

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面