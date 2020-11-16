嘉市YouBike搭配「環狀自行車道」　打造全齡共享世代宜居好城市

▲微笑公共自行車系統即將引進嘉義市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市即將引進微笑公共自行車系統，日前宣布與微笑單車合作並舉辦簽約儀式，由市長黃敏惠及微笑單車股份有限公司總經理何友仁共同簽署，7年合約總經費達新臺幣6千5百萬元，展開建置公共自行車計畫，型式將採用YouBike 2.0系統，將提供全市50站、750輛車，採1車1柱方式設置，未來設站將比傳統系統更加快速、密集、有彈性，提供市民與遊客更方便的選擇。微笑單車預計自下周開始，將在嘉義車站、嘉義市旅遊服務中心、兩區區公所等駐點加入展示說明服務，方便民眾學習操作YouBike 2.0。

▲黃敏惠致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，創造需求，兼具環保永續經營理念，市府與市議會通力合作，推出YouBike 2.0系統服務，今天的簽約「代表嘉義市在公共自行車與公共運輸上又往前邁一步，而這是大眾運輸的第一哩路及最後一哩路服務，也是最重要的一哩路。」嘉義市同時也是目前雲嘉南地區唯一一個YouBike2.0進駐的城市；在南臺灣唯二，只有嘉義市與高雄市引進YouBike2.0。嘉義市未來除了選擇低底盤電動公車之外，多了YouBike2.0，是全齡共享，世代宜居的好城市。

微笑單車總經理何友仁指出，微笑單車已於台灣多個縣市經營公共自行車經驗，車輛也是由台灣品牌-巨大機械工業股份有限公司(GIANT)所製造。 預計在嘉義市導入的是YouBike2.0系統，與1.0最大差異是1.0場站受限制，需要電力與通訊，場站面積夠大，才能設置一定數量的柱位數；研發的2.0則將電力與通訊移轉設在自行車上，靠太陽能補充電力，並裝有鋰電池，場站可以無須用電之輕樁模式設站，減少施工挖掘及拉電時程的影響，縮短站點間的距離，將比1.0增加更多租賃站點，並改成單手可調整座墊，更便於使用。

▲嘉市引進YouBike 2.0系統 微笑公共自行車滿足市民與遊客需求 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府交通處處長鄭君健說明，公共自行車YouBike 2.0系統由嘉市府提供建置及基本營運費用，廠商自負盈虧並維持車輛維護的品質。與1.0最大的不同還有可利用專屬的YouBike2.0 APP手機掃碼服務(綁定信用卡)，提供一卡通、悠遊卡靠卡借車及手機QR code掃碼租車2種借車方式，註冊也不再限於單張一卡通或悠遊卡，每人最多可註冊5張，鼓勵民眾可多使用。今日簽約後，將與微笑單車展開場站會勘作業，後續完成建站，預估最快可在今(109)年12月中旬先啟用部分站點，開始營運服務。未來站點規劃設在大型住宅區、交通節點、機關學校、商場、觀光景點，形成多元公共自行車網絡。

交通處表示，費率將比照各縣市標準，前每30分鐘10元，第四-八小時每30分鐘20元，超過八小時每30分鐘40元。在優惠費率部分，在營運初期前三個月將爭取環保署補助前30分鐘免費的經費，後續也會爭取預算推動前30分補助5元的優惠。

此外「嘉義市環狀自行車道」串連既有自行車道，25公里環狀主線，預計將於11月底完工，搭配陸續建置的公共自行車租賃系統，成為可以輕鬆環市一圈，又能直接親近在地人文與自然風情的城市。