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嘉義市解水荒　水資中心提供回收水供民眾免費取用

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▲▼ 台灣56年來最大乾旱 嘉市解水荒 水資中心提供回收水 供民眾免費取用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲回收水再利用，道路清洗作業 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

水情吃緊，台灣面臨56年來最大乾旱，為讓回收水充分利用，「嘉義市水資源回收中心」將每日約可提供200噸回收水，分別提供給市府環保局及建設處用於道路灑水揚塵抑制及道路植栽澆灌用水，此外為了友善民眾，也將每日可提供水量及相關資訊公布於網站供民眾查詢，歡迎民眾來電洽詢並多加利用。

▲▼ 台灣56年來最大乾旱 嘉市解水荒 水資中心提供回收水 供民眾免費取用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲回收水再利用-景觀生態池 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年幾近零颱風的現象促使水情嚴峻拉警報，政府展開搶救缺水與抗旱大作戰。內政部協調各縣市政府將各水資源中心處理消毒後的回收水提供民眾免費取用，處理後的回收水可作為不經人體接觸的「生活次級用水」，例如道路清洗、澆花、洗車等用途。

「嘉義市水資源回收中心」經統計2020年9月份總回收水量為3,543噸，每日約可提供200噸回收水，除了將回收水提供環保局用於街道清洗作業之外，園區內的鏡月水瀑牆、景觀生態池、綠化澆灌系統、大樓沖廁系統皆是透過回收水再利用，降低自來水使用量達到友善環境目的。

嘉義市水資源回收中心表示，目前也已規劃回收水取水的使用說明及相關宣導措施，提供民眾依需求申請 (每日可提供回收水量，依當日為準)，若有取用需求民眾建議先來電洽詢預約，並自備容器前往裝水。

▲▼ 台灣56年來最大乾旱 嘉市解水荒 水資中心提供回收水 供民眾免費取用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲灑水車取水 。（圖／記者翁伊森翻攝）

工務處指出，「節今日之水、解明日之渴」。經統計，台灣每人每年可用水量僅約１千公噸，以世界可用水量的標準來說，台灣屬於缺水地區，而目前每人每天約產生250公升污水量，民眾日常生活上除了保持節約用水好習慣，在家也可善加利用回收水，例如安裝節能蓮蓬頭並搭配淋浴方式洗澡、收集洗菜或洗衣等清水用於澆花、洗車、選擇有省水標章認證的衛浴設備，籲請民眾共渡抗旱時期！

嘉義市水資源回收中心資訊 https://reurl.cc/z8k41a
地 址：嘉義市西區下埤里保福一路222號
電 話：05-2380617
服務時間：上午08:00-下午05:30
 

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