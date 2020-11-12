包包掏刀砍殺母親「肚子開洞」！　嘉義逆女穿睡衣上銬

▲嘉義市11日晚間發生女兒砍母親事件。（圖／記者翁伊森攝）

記者趙蔡州、翁伊森／嘉義報導

嘉義市溪興街某大樓11日晚間10時許發生殺母案，一名30歲黃姓女兒與58歲楊姓母親吵架，情緒失控之下拿出預藏的水果刀砍殺母親，造成母親肚子3公分穿刺傷、背部30公分、右手5公分刀傷，送醫後暫時沒有大礙。警方表示，黃女事後被逮捕帶回警局，待其情緒穩定後會進一步偵訊。

事件發生在11日晚間10時30分左右，黃女在溪興街住處與楊姓母親吵架，她情緒失控之下從包包拿出水果刀砍殺，造成母親肚子3公分穿刺傷、背部30公分、右手5公分刀傷，接著將自己反鎖關在房間。楊女受傷後則逃出門求救，鄰居見狀立刻協助報警。

▲嘉義市第二分局分局長廖志明。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市消防局趕到現場後，馬上將受傷的楊女送往聖馬爾定醫院治療，睛醫師搶救後暫時沒有生命危險。嘉義市警方表示，警方到場後派人到屋內勸說，最後破門將黃女逮捕帶回，由於黃女情緒仍不穩定，目前交由員警陪同看守，待其情緒穩定後會進一步偵訊。

嘉義市第二分局分局長廖志明指出，由於員警趕到現場時，受傷楊女已經送醫，黃女則情緒不穩定、無法接受偵訊，目前無法詢問事件過程，初步調查黃女上午有到精神科就診，回家後因為細故與母親發生爭執，才從包包拿出水果刀砍殺母親，詳細情況待進一步調查。