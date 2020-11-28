外賣惡夢！陸爆「職業負評師」產業鏈　寫一條勒索7000

▲外賣行業普及，但有人卻利用商家害怕負評，希望息事寧人的心理，勒索敲詐牟利。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨外賣行業興盛，商家、平台也越來越注重顧客評價，但近日大陸媒體揭露，市場上竟存在一批「職業負評師」，靠寫負評勒索商家牟利，每次開價1200元到1800元（人民幣，下同，約合新台幣5205元到7807元）不等。隸屬中共中央政法委的《法制日報》28日特別發專文痛批，暗示官方即將出手整治。

據《澎湃新聞》、《南方日報》的陸媒報導，近期許多在外賣平台開店的業者，紛紛反映受到「職業負評師」的騷擾。上述人士通常活躍於各大電商和外賣平台，利用店家害怕負評的心理，進行大額勒索，或拉幫結派，幫競爭店家「刷單」打壓其他店鋪，為市場秩序帶來不良影響。

▲大陸外賣平台和業者競爭激烈，職業負評師甚至幫助競爭對手打壓同業。（圖／CFP）

一名趙姓店主表示，10月下旬，他發現自己新開的店內，一連收到7條負面評價，多與食品衛生相關，包括「吃到蟑螂腳」、「牛肉發臭」、「雞蛋和青菜是生的」等，由於自認品管嚴格，頗為意外；當晚，他就被一名陌生人加微信，以訊息勒索「1200全刪」，強調不轉帳就不刪評論，驚覺遇到職業負評師。

另一位外賣店家張先生也說，對方在購買他的饃後，謊稱牙齒受損，要求800元醫療費，但他根據對方提供的醫院報告詢問醫生，發現病因非食物所致；還有業者坦言，有些顧客下單故意寫負評，就是為了吃霸王餐，很多店家小本生意，只能忍氣吞聲，接受各種「碰瓷。」

從陸媒、微博等平台上流傳的「職業負評師」敲詐訊息截圖來看，這類人士用詞相當直接，表示「混飯吃，看下多少全刪」，在店家求饒「我上有老下有小真的很不容易」後，附上嘲笑表情符號回「還不捨得花錢啊」，引起店家群起反彈。

▲大陸職業負評師與外賣業者對話截圖，以及特意匿名留下的負評。（圖／取自人民網）

中共政法委機關報《法制日報》28日以「『職業差評師』踐踏市場信用體系亟須整治」為題發表專文，內容還引述一警方案例，稱2017年電商興盛時，也有淘寶店主收到負評，對方威脅8888元的補償，店家受不了報警，最後勒索犯罪嫌疑人被警方逮捕。

中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧說，如果產品本身質量有問題，消費者依照消費者權益保護法提出維權，應予以支持，但若「職業負評師」借打假之名，向商家勒索錢財牟利，以差評、投訴、訴訟及向商家發送虛假律師函等手段威脅，達到勒索財物、佔為己有的非法目的，其行為就構成敲詐勒索罪。

報導提醒，若店家遇到類似情形，證據意識非常重要，應積極主動透過聊天訊息蒐集證據，然後報警；另一方面，鄭寧說，平台也應完善評價機制，幫助商家在遭遇惡意負評時，能有效進行申訴和舉報，或對違規者加入黑名單。報導最後提到，市場監管部門、網信部門、公安部門應加強對「職業負評師」的監管，打擊違法行為。

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