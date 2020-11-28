「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

▲陸學者分析，東盟和中日韓澳新就簽署RCEP，緊密加強經濟合作。（圖／翻攝新華社）

記者任以芳／綜合報導

美國之前提出「亞洲小北約」概念是否能執行？大陸知名國際關係學者潘光接受媒體訪問表示，總體來看，根本不可能搞起來，何況連「老北約」都快四分五裂了，尤其是印度也放不下「上合組織」、「金磚成員」帶來實質利益。

根據大陸媒體觀察者報導指出，上海社科院上合組織研究中心主任，中國中東學會高級顧問潘光受訪表示，最近外界都在討論美、日、印、澳，所謂「亞洲小北約」，但沒人提上合組織，要知道印度也是上合組織成員，而它稍後還要主辦上合總理會議。所以，提議一定要大聲宣傳上合組織及其成員國。

▲儘管美國拉攏，印度放不下「上合組織」、「金磚成員」帶來實質利益。（圖／視覺中國）

潘光指出，「當前印度還是積極參與上合組織，也已經感受到了危機。」前一陣子，普丁也表示，印度近況讓人擔心，美國不斷在拉攏，印度是上合成員也是金磚成員，但彷彿在跟著美國走。「印度對這個表態是很緊張的，畢竟不願意一邊倒，希望兩頭都能沾。」

針對這次上合峰會看點，潘光進一步指出，一是普丁明確提出，不允許外部勢力干涉上合國家內政；二是莫迪表示上合成員國要合作，首先要互相尊重領土完整和主權。

▲印度總理莫迪。（圖／路透）

潘光分析，「大陸反過來也可以用莫迪的這句話，因為中印邊界問題有爭端，雙方都可以指責對方沒有尊重我方的領土完整和主權。但無論如何，印度仍然積極參加上合組織、金磚國家活動。」加上，習近平在會上的談話強調，構建衛生健康共同體，反對外部勢力干涉，幫助阿富汗實現和平，重構產業鏈等。

潘光認為，總體來看，「東亞小北約」根本不可能搞起來，何況連「老北約」都快四分五裂了。印度就是要腳踩兩條船，日本不願破壞中日關係，澳洲也很難割斷與大陸的經濟聯繫。東盟和中日韓澳新就簽署RCEP，對美國又是當頭一棒。在RCEP實實在在的成果面前，「東亞小北約」更顯得虛無縹緲。

▲政大外交系副教授黃奎博。（圖／記者任以芳攝）

另外，日前馬習會五週年顏討論也談論美國「亞洲小北約」概念，政大外交系副教授黃奎博表示，美國官方所謂的「亞洲北約」是一個戰略構想，距離落實還有非常長。如果真的有「亞洲北約」或是「亞洲小北約」，將會有四大挑戰。

首先，這個概念將會面臨中、俄、北韓的核武威脅。第二，將加速亞太地區的軍備競賽，惡化亞洲安全環境，其他國家也會想，為何北約加入反而讓我更不安全？目前看來被點名的國家，像是印度意願十分鬆散。

第三，美國組成的亞太聯盟國家又該如何處理印度、巴基斯坦加入的問題？日韓加入也把邊界領土綁手綁腳，美國又如何處理邊界、軍事問題，會讓亞洲北約更複雜。

第四，就算川普連任，「亞洲北約」都不一定推動，與區域經濟有衝突。拜登當選，一般認為這些準軍事同盟或是各別軍事同盟對抗大陸或俄羅斯策略，其實跟民主黨政府在亞洲政策很不相符。所以，外界認為即使拜登當選，也不會在亞太地區推動所謂的軍事同盟。