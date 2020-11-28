　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼RCEP、李克強、東協十國、2020、簽署。（圖／翻攝新華社）

▲陸學者分析，東盟和中日韓澳新就簽署RCEP，緊密加強經濟合作。（圖／翻攝新華社）

記者任以芳／綜合報導

美國之前提出「亞洲小北約」概念是否能執行？大陸知名國際關係學者潘光接受媒體訪問表示，總體來看，根本不可能搞起來，何況連「老北約」都快四分五裂了，尤其是印度也放不下「上合組織」、「金磚成員」帶來實質利益。

根據大陸媒體觀察者報導指出，上海社科院上合組織研究中心主任，中國中東學會高級顧問潘光受訪表示，最近外界都在討論美、日、印、澳，所謂「亞洲小北約」，但沒人提上合組織，要知道印度也是上合組織成員，而它稍後還要主辦上合總理會議。所以，提議一定要大聲宣傳上合組織及其成員國。

▲金磚，金磚五國，BRICS，廈門，中國，大陸，巴西，印度，俄羅斯，南非，峰會。（圖／視覺中國）

▲儘管美國拉攏，印度放不下「上合組織」、「金磚成員」帶來實質利益。（圖／視覺中國）

潘光指出，「當前印度還是積極參與上合組織，也已經感受到了危機。」前一陣子，普丁也表示，印度近況讓人擔心，美國不斷在拉攏，印度是上合成員也是金磚成員，但彷彿在跟著美國走。「印度對這個表態是很緊張的，畢竟不願意一邊倒，希望兩頭都能沾。」

針對這次上合峰會看點，潘光進一步指出，一是普丁明確提出，不允許外部勢力干涉上合國家內政；二是莫迪表示上合成員國要合作，首先要互相尊重領土完整和主權。

▲▼印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印度總理莫迪。（圖／路透）

潘光分析，「大陸反過來也可以用莫迪的這句話，因為中印邊界問題有爭端，雙方都可以指責對方沒有尊重我方的領土完整和主權。但無論如何，印度仍然積極參加上合組織、金磚國家活動。」加上，習近平在會上的談話強調，構建衛生健康共同體，反對外部勢力干涉，幫助阿富汗實現和平，重構產業鏈等。

潘光認為，總體來看，「東亞小北約」根本不可能搞起來，何況連「老北約」都快四分五裂了。印度就是要腳踩兩條船，日本不願破壞中日關係，澳洲也很難割斷與大陸的經濟聯繫。東盟和中日韓澳新就簽署RCEP，對美國又是當頭一棒。在RCEP實實在在的成果面前，「東亞小北約」更顯得虛無縹緲。

▲▼政大外交系副教授黃奎博。（圖／記者任以芳攝）

▲政大外交系副教授黃奎博。（圖／記者任以芳攝）

另外，日前馬習會五週年顏討論也談論美國「亞洲小北約」概念，政大外交系副教授黃奎博表示，美國官方所謂的「亞洲北約」是一個戰略構想，距離落實還有非常長。如果真的有「亞洲北約」或是「亞洲小北約」，將會有四大挑戰。

首先，這個概念將會面臨中、俄、北韓的核武威脅。第二，將加速亞太地區的軍備競賽，惡化亞洲安全環境，其他國家也會想，為何北約加入反而讓我更不安全？目前看來被點名的國家，像是印度意願十分鬆散。

第三，美國組成的亞太聯盟國家又該如何處理印度、巴基斯坦加入的問題？日韓加入也把邊界領土綁手綁腳，美國又如何處理邊界、軍事問題，會讓亞洲北約更複雜。

第四，就算川普連任，「亞洲北約」都不一定推動，與區域經濟有衝突。拜登當選，一般認為這些準軍事同盟或是各別軍事同盟對抗大陸或俄羅斯策略，其實跟民主黨政府在亞洲政策很不相符。所以，外界認為即使拜登當選，也不會在亞太地區推動所謂的軍事同盟。

ET快訊
媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀　畢業高考榜
增9例境外移入！　8人都是從這國家來的
CPR病公主道歉！壓15分鐘救回反嗆告　私訊3說對不起：懷孕
網咖過夜…隔壁情侶激戰呻吟：嗯～不要！她聽整晚失眠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

馬保國「閃電五連鞭」褻瀆武術　陸黨媒點名：鬧劇立刻收場！

爸爸找奶奶聯手狂毆兒子40下　還拍片傳家長群組「他偷玩手機！」

下潛1萬909公尺「奮鬥者號」返航　習近平：加快建設海洋強國

全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

家人對愛妻不滿！老實夫帶兒女驗DNA「幫她證清白」　結果超崩潰

確診暴增「太多寵物要隔離」　香港增設新冠相關「動物檢疫設施」

全球最大出行樞紐重洗牌　「這個城市」取代倫敦

外賣惡夢！陸爆「職業負評師」產業鏈　寫一條勒索7000

鍾南山勸香港「全民檢測」　林鄭：代價沈重「可能有反效果」

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

馬保國「閃電五連鞭」褻瀆武術　陸黨媒點名：鬧劇立刻收場！

爸爸找奶奶聯手狂毆兒子40下　還拍片傳家長群組「他偷玩手機！」

下潛1萬909公尺「奮鬥者號」返航　習近平：加快建設海洋強國

全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

家人對愛妻不滿！老實夫帶兒女驗DNA「幫她證清白」　結果超崩潰

確診暴增「太多寵物要隔離」　香港增設新冠相關「動物檢疫設施」

全球最大出行樞紐重洗牌　「這個城市」取代倫敦

外賣惡夢！陸爆「職業負評師」產業鏈　寫一條勒索7000

鍾南山勸香港「全民檢測」　林鄭：代價沈重「可能有反效果」

中職／穀保出身王玉譜、吳東融有實力　教頭看好轉味全發展

《鬼滅之刃》書包羽織花紋超美　質感、熱度不輸精品2萬元有找

科大酒店版迎新200師生嗨！4辣妹貼男同學「水蛇纏繞」　校：懲處

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

阿公捷運找位子！嬤阻止「這裡有人坐」　網喊超毛...女乘客曝真相

偷香油錢被秒逮…只因額頭刺「王」太好認　警問原因哭笑不得

馬保國「閃電五連鞭」褻瀆武術　陸黨媒點名：鬧劇立刻收場！

中信盃黑豹旗／成德四強隱藏功臣　廖奕安學林祐樂阻殺

啪時誤喊「前女友名」！他懊惱曝「案發現場」慘況...苦喊：我不是渣男

中信盃黑豹旗／成德滿意進四強　開轟雙強打有職棒潛力

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

大陸熱門新聞

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

莽夫勒死妻子自首　下秒屍體復活了

啤酒大王在「陸超級醫院」術後腦死

命名5億年前三葉蟲「范特西蟲」　年輕科學家向周杰倫致敬

新冠病毒「去年源自印度」

買鞋用行動付款！她開「計算機瞎按」店員上當

年輕媽拒坐月子　3天後超慘結局曝

老實夫帶兒女驗DNA！結果出來面露難色

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

常被罵廢物　副教授殺妻木箱藏屍

澳特種軍濫殺39平民　趙立堅嗆虛偽

他「錘殺」搶母、性侵妻乞丐！警破案中案

男頭暈就醫　鐵釘插頸動脈10年

更多熱門

相關新聞

馬保國褻瀆武術　官方點名要鬧劇收場

馬保國褻瀆武術　官方點名要鬧劇收場

自詡「渾元形意太極」掌門人的大陸68歲男子馬保國，因30秒內遭業餘拳手KO三次、大秀「閃電五連鞭」等搞笑表演爆紅，但也被專業人士認為是中華武術界的「崩壞」危機。對此，中共黨媒《人民日報》28日專文點名，稱「馬保國鬧劇，該立刻收場了」，這種行為已經背離武術精神，淪為拙劣的商業遊戲。

少女遺體慘遭「浪犬啃食」畫面曝光

少女遺體慘遭「浪犬啃食」畫面曝光

奮鬥者號返航　習近平：建設海洋強國

奮鬥者號返航　習近平：建設海洋強國

全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

全球最大出行樞紐重洗牌　「這個城市」取代倫敦

全球最大出行樞紐重洗牌　「這個城市」取代倫敦

關鍵字：

大陸亞洲小北約印度

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面