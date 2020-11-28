全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

記者任以芳／綜合報導

上海科普大講壇今（28日）舉行2020年度特別活動暨第154講「人類如何才能打敗新冠病毒」活動，被問到對目前全球疫苗即即將上市，民眾施打心態的看法？大陸感染科權威張文宏表示，各個國家的疫苗包括大陸，都有可能會上市，民眾不要等到上市後又考慮，建議高危的人一定要先施打。

疫苗上市以後什麼樣的人應該最先打？大陸澎湃新聞報導指出，大陸華山醫院感染科主任張文宏說，「國家這次有非常好的設計，高危的人先打，最終應該是每個人都可以打」。另外，他也特別強調，「大家不要現在盼著疫苗來，真的疫苗來了又不肯打。」

目前大陸有些單位收到緊急疫苗接種的通知，張文宏指出，緊急疫苗接種在全球都是比較常見的情況，「如果你有涉外的需求、有出國或者接觸國外物流物品的風險時，應急接種疫苗是符合法律規定的。」

▲大陸疫苗團隊將於12月在馬來西亞開展三期臨床試驗。（示意圖／CFP）

目前，大陸疫苗團隊將於12月在馬來西亞開展三期臨床試驗。跟據馬來西亞當地媒體《馬來西亞太陽報》27日報道指出，馬來西亞總理穆希丁（Muhyiddin Yassin表示，作為與大陸政府間合作的一部分，馬來西亞將於下月開展一款中國新冠疫苗的三期臨床試驗。

穆希丁表示，馬來西亞衛生部將會開展這款疫苗的三期臨床試驗，該疫苗由中國醫學科學院醫學生物學研究所（IMBCAMS）研發。穆希丁還稱，這項研究預計於下個月開始，將有3000名參與者被納入臨床試驗以評估這款疫苗的安全性和有效性。